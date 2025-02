Η Χαμάς δήλωσε ότι είναι έτοιμη να απελευθερώσει με τη μία όλους τους εναπομείναντες ομήρους κατά τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα.

«Γνωστοποιήσαμε στους μεσολαβητές ότι η Χαμάς είναι έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους ομήρους δια μιας κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης της συμφωνίας, παρά κατά στάδια όπως κατά την πρώτη φάση», δήλωσε ο Ταχάρ αλ-Νούνου, αξιωματούχος της Χαμάς.

Στόχος της παλαιστινιακής οργάνωσης παραμένει η μόνιμη εκεχειρία και η πλήρης αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα.

Ο Γιαρντέν Μπίμπας, 35 ετών, η σύζυγός του Σίρι, 33 ετών, και τα παιδιά τους Άριελ, 5 ετών, και Κφιρ, 2 ετών, είχαν απαχθεί από το νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και μεταφέρθηκαν στη Γάζα από δύο διαφορετικές οργανώσεις.

Ο πατέρας απελευθερώθηκε την 1η Φεβρουαρίου, αλλά η Χαμάς έχει δηλώσει ότι η σύζυγος και τα δύο αγόρια σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή τον Νοέμβριο του 2023, αν και το Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο.

Το ένοπλο τμήμα του Κινήματος των Παλαιστίνιων Μουτζαχεντίν (σ.σ. οι Ταξιαρχίες Μουτζαχεντίν) που φαίνεται ότι κρατούσε τη μητέρα και τα παιδιά της οικογένειας Μπίμπας, ανακοίνωσε ότι οι σοροί τους θα παραδοθούν αύριο Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

⚡BREAKING:

The Bibas family (Kfir, Ariel, and Shiri bibas) were not taken hostage by Hamas but by the Mujahideen Brigades. Their spokesperson has officially confirmed this on their Telegram channel [IMG], stating that the family was killed by an Israeli airstrike along with… pic.twitter.com/Tuy6oLzk2B

— Suppressed News. (@SuppressedNws) February 19, 2025