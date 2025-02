«Όλο λάθος!» Ο Οδυσσέας του Ματ Ντέϊμον είναι μια κραυγαλέα ιστορική ανακρίβεια

Ο Οδυσσέας του Ματ Ντέϊμον έφερε αντιδράσεις από το ελληνικό διαδίκτυο αλλά και από χρήστες στο εξωτερικό στην πρώτη ανάρτηση του ήδη διχαστικού κινηματογραφικού έπους του Κρίστοφερ Νόλαν που μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη την Οδύσσεια του Ομήρου.

Στη φωτογραφία (που πλέον δεν είναι διαθέσιμη στο Χ) απαθανατίζεται ο Ματ Ντέϊμον που υποδύεται τον Οδυσσέα με περικεφαλαία και μανδύα, τυπική απεικόνιση των ηρώων της Αρχαίας Ελλάδας σε παραγωγές Χόλιγουντ.

Ωστόσο επειδή αυτή τη φορά η απόδοση οφείλει να έχει ιστορική ακρίβεια (η Οδύσσεια θεωρείται ένα από τα πλέον εμβληματικά έργα όλων των εποχών) η διαδικτυακή κοινότητα από ερασιτέχνες και επαγγελματίες ιστορικούς επιτέθηκε στο πορτρέτο για την εντελώς λάθος επιλογή περικεφαλαίας.

Ο Όμηρος έχει ήδη δώσει ακριβή περιγραφή της περικεφαλαίας του ήρωα του στην Ιλιάδα που έχει προηγηθεί της Οδύσσειας επισήμανε ο χρήστης @witte_sergei.

«Η Ιλιάδα περιγράφει κυριολεκτικά τον Οδυσσέα να φοράει ένα δερμάτινο κράνος, στολισμένο με χαυλιόδοντες αγριόχοιρου, αλλά το Χόλιγουντ δεν μπορεί ποτέ να αντισταθεί στο τραγούδι των σειρήνων της αρχαίας περικεφαλαίας με λοφίο. Αυτό το σχέδιο είναι σαν κοκαΐνη για τους ενδυματολόγους», σχολίασε.

Ο χρήστης παραπέμπει την παραγωγή της ταινίας στο απόσπασμα από την Ιλιάδα (10, στ. 218-294, σε μετάφραση εδώ των Ν. Καζαντζάκη – Ι. Θ. Κακριδή), όπου ο Όμηρος γράφει με ακρίβεια:

Δοξάρι κι ο Μηριόνης έδωκε, σπαθί και σαϊτολόγο

στον Οδυσσέα, και στο κεφάλι του κράνος φοράει, φτιαγμένο

από τομάρι, κι από μέσα του λουριά πολλά το δέναν,

στέρια πολύ, κι απόξω τό ᾽σκεπαν ολούθε γύρω δόντια

λευκά, από ασπρόδοντο αγριογούρουνο, με μαστοριά αρμοσμένα

μεγάλη, κι από μέσα τό ᾽ντυνε μαλλί πατικωμένο.

Ο χρήστης @sanstitre2000 σχεδίασε τη δική του απόδοση για το πώς θα μπορούσε να μοιάζει μια πιο ακριβή απόδοση της στολής του Οδυσσέα/Ματ Ντέϊμον.

Ο @GreekMythComix επίσης επισημαίνει ότι η πανοπλία του Οδυσσέα/Ντέϊμον μοιάζει να έχει ως αναφορές έργα τέχνης του 6ου έως του 4ου αιώνα π.Χ. που βρέθηκαν σε αγγεία εκείνης της εποχής — ενώ η Ιλιάδα και η Οδύσσεια διαδραματίζονται στην Εποχή του Χαλκού, περίπου τον 12ο αιώνα π.Χ.

Ο χρήστης @WeeboJones σημείωσε ότι «η Οδύσσεια διαδραματίζεται κατά την εποχή των ηρώων (ή αλλιώς τη μυκηναϊκή εποχή) κάπου γύρω στο 1200 π.Χ. οπότε και δεν θα ήταν δυνατόν να φορούσε Κορινθιακό κράνος. Το Κορινθιακό κράνος δεν άρχισε να χρησιμοποιείται μέχρι την αρχαϊκή περίοδο, γύρω στο 700 π.Χ.».

