Διάσκεψη του Μονάχου: Viral τα δάκρυα του προέδρου – Ποιος ήταν ο λόγος

Συγκινημένος εμφανίστηκε ο επικεφαλής της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια (MSC), Κρίστοφ Χόισγκεν, όταν δάκρυσε κατά την ομιλία του στο κλείσιμο των εργασιών, με το σχετικό βίντεο να γίνεται άμεσα viral. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην ομιλία Βανς και γρήγορα η ψευδής είδηση πως «Δάκρυσε για την ομιλία Βανς» άρχισε να κάνει τον γύρο του κόσμου.

Ο Χόισγκεν αναφερόταν στις κοινές αξίες που ενώνουν την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, ενώ αναφέρθηκε στις δηλώσεις του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος άσκησε δριμεία κριτική στους Ευρωπαίους. «Μετά από αυτή την ομιλία, φοβόμαστε ότι η κοινή μας βάση αξιών δεν είναι πλέον τόσο κοινή», είπε χαρακτηριστικά ο Χόισγκεν.

Στην συνέχεια αναφέρθηκε με ευγνωμοσύνη προς τους Ευρωπαίους ηγέτες που υπερασπίστηκαν δημόσια τις αρχές και τις αξίες της συνεργασίας τους. Όταν αναφέρθηκε στην στάση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι συγκινήθηκε ακόμα πιο έντονα με το κοινό του δίνει θάρρος με ένα παρατεταμένο θερμό χειροκρότημα.

Μετά τη δημοσιότητα που έλαβε το περιστατικό, η Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια (MSC) προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση, δίνοντας μια ακόμα πιο ανθρώπινη διάσταση στο γεγονός.

«Ο πρώην πρόεδρός μας, Κρίστοφ Χόισγκεν, δεν δάκρυσε από «απογοήτευση». Ήταν η αποχαιρετιστήρια ομιλία του, καθώς αποχωρούσε από τη θέση του στην MSC μετά το πέρας της φετινής διάσκεψης. Εκείνη τη στιγμή αποχαιρετούσε την ομάδα», ανέφερε η ανακοίνωση. Μάλιστα μπορεί κανείς να παρακολουθήσει ολόκληρο το βίντεο.

I was truly touched by the warm farewell I received from the entire MSC team and so many friends after my last MSC as Chairman. It was a very emotional moment on stage at the end of my term. (1/2) pic.twitter.com/LNFVop6V1M

Our former Chair Christoph Heusgen did not shed a few tears out of «frustration». It was his farewell speech as he was leaving the MSC after this year’s conference. He was saying goodbye to the team at this very moment. The video snippet here is edited together. You can see the… https://t.co/J5dbLtLuOr

— Munich Security Conference (@MunSecConf) February 17, 2025