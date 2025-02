Ένας 80χρονος Παλαιστίνιος χρησιμοποιήθηκε ως ανθρώπινη ασπίδα με ζώνη εκρηκτικών δεμένη γύρω από το λαιμό του. Τον πυροβόλησαν 8 ώρες αργότερα. Ένας ανώτερος αξιωματικός της ταξιαρχίας Ναχάλ έδεσε έναν εκρηκτικό ιμάντα στο λαιμό ενός ηλικιωμένου άνδρα από τη Γάζα, ο οποίος αναγκάστηκε να καθαρίζει σπίτια στη γειτονιά Ζεϊτούν.

Υπηρέτησε ως ανθρώπινη ασπίδα για ώρες, μέχρι που οι στρατιώτες διέταξαν αυτόν και τη σύζυγό του να φύγουν από τη γειτονιά. Λίγα λεπτά αργότερα, πυροβολήθηκαν και οι δύο νεκροί σύμφωνα με αποκλειστικό από το ισραηλινό ανεξάρτητο μέσο «το Πιο Καυτό Μέρος της Κόλασης».

Τον Παλαιστίνιο, 80 ετών, τον ανάγκασαν να χρησιμεύσει ως ανθρώπινη ασπίδα, απειλώντας να ανατινάξουν το κεφάλι του. Το ασυνήθιστο περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης του τάγματος στη γειτονιά Ζεϊτούν της πόλης της Γάζας τον Μάιο, σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε το The Hottest Place in Hell .

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης της Μεραρχίας 99 στην περιοχή της πόλης της Γάζας, στην οποία μια δύναμη της Ταξιαρχίας Ναχάλ επιχειρούσε με την Ταξιαρχία Καρμέλι και την πολυδιάστατη μονάδα (πεζικό, τανκ, μηχανικό σε μια μονάδα) στη γειτονιά Ζεϊτούν.

This is may be the first case of human shields by the Israeli military, among countless others, in which those involved have been identified.

I am exposing the individuals responsible for this horrific war crime. All from the Latak Team of the Meesayaet Company, 435 battalion. https://t.co/xbCkFI4rVz pic.twitter.com/qgfchdarpw

— Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) October 29, 2024