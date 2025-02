Κάνιε Γουέστ-Μπιάνκα Σενσόρι: Διαζύγιο 11 μέρες μετά το γυμνό σκάνδαλο

Ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σενσόρι έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για διαζύγιο μόλις 11 ημέρες μετά το γυμνό σκάνδαλο στο κόκκινο χαλί των Grammys γράφει η Daily Mail.

H Mπιάνκα Σενσότι θα λάβει αποζημίσωη μετά από προφορική συμφωνία μεταξύ τους ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων μετά τον σύντομο γάμο τους.

Κάνιε Γουέστ και Μπιάνκα Σενσόρι παντρεύτηκαν τον Δεκέμβριο του 2022.

Πηγή κοντά στον ράπερ, 47, επιβεβαίωσε ότι το ζευγάρι έχει πλέον χωρίσει και αναμένουν τα κατάλληλα έγγραφα για τη λήξη του γάμου τους από τους δικηγόρους τους.

EXCLUSIVE: Kanye West and Bianca Censori SPLIT! Couple ‘plan to divorce’ days after naked Grammys stunt and rapper’s vile anti-Semitic meltdown https://t.co/pCJuWqFJxH

— Daily Mail Online (@MailOnline) February 13, 2025