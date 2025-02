Ποια είναι η «γραμμή» που αποφάσισαν οι 27 της ΕΕ απέναντι στους δασμούς Τραμπ

Προτεραιότητα στις διαπραγματεύσεις και όχι στα αντίποινα, δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζοντας να αποτρέψει έναν επιζήμιο εμπορικό πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τους επικείμενους δασμούς που εξήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στη «γραμμή» αυτη κατέληξαν οι αρμόδιοι για το εμπόριο υπουργοί των 27 μελών της Ενωσης που συμμετειχαν σε τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη για να συζητήσουν την απάντηση της ΕΕ στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που επιβάλλει δασμούς 25% σε όλες τις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου από τις 12 Μαρτίου.

Βέβαια, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε τους δασμούς αυτούς αδικαιολόγητους και δήλωσε ότι θα «ενεργοποιήσουν αποφασιστικά και αναλογικά αντίμετρα».

Κυβερνητικός αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε ότι οι υπουργοί συζήτησαν πιθανά μέτρα, όπως η επαναφορά των εισαγωγικών δασμών που επιβλήθηκαν το 2018 σε αμερικανικά προϊόντα, από μπέρμπον έως μοτοσικλέτες Harley Davidson, ως απάντηση στους δασμούς της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ στον χάλυβα και το αλουμίνιο, αναφέρει το Reuters.

Τα μέτρα που έλαβε ΕΕ το 2018, ανεστάλησαν μετά από συμφωνία με την κυβέρνηση Μπάιντεν.

Η Ευρωπαική Επιτροπή δεν αποκάλυψε πολλά για τις σκέψεις της, ανέφεραν πηγές. Αντιθέτως, οι υπουργοί συμφώνησαν σε γενικές γραμμές ότι η διαπραγμάτευση ήταν η καλύτερη επιλογή και ότι οι 27 θα πρέπει να παρουσιάσουν ένα ενιαίο μέτωπο.

«Υπάρχει ένα παράθυρο για διαπραγμάτευση πριν από την προθεσμία της 12ης Μαρτίου», δήλωσε ο Ιρλανδός υπουργός Εξωτερικών Σάιμον Χάρις.

Today along with EU Trade Ministers and Commissioner Maroš Šefčovič we will discuss EU-US trade relations, including the US Executive Order imposing a 25% duty on steel & aluminum imports. Retaliation isn’t the EU’s preferred option – pic.twitter.com/G2FUC7EEOw

— Simon Harris TD (@SimonHarrisTD) February 12, 2025