Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης (9/2, 17:00), για την 22η αγωνιστική της Super League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την ενδεκάδα των Πειραιωτών, ενόψει της αναμέτρησης στο κατάμεστο Καραϊσκάκη.

Οι ερυθρόλευκοι λίγες μέρες μετά τη μεγάλη πρόκριση επί του Παναθηναϊκού στα ημιτελικά του Κυπέλλου, χάρη στο πανέμορφο βολέ του Χρήστου Μουζακίτη, παίζουν ένα σημαντικό εντός έδρας ματς για το πρωτάθλημα, κόντρα στους φορμαρισμένους Αρκάδες, που κυνηγούν με αξιώσεις την είσοδο τους στην τετράδα.

Ο Μεντιλίμπαρ λοιπόν αποφάσισε να επαναφέρει τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, ενώ θα ξεκινήσει τους Κοστίνια, Ορτέγκα, Πιρόλα και Μπιανκόν στην τετράδα της άμυνας και τους Έσε και Μουζακίτη, στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Από κει και πέρα, ο Βάσκος τεχνικός επέλεξε στην τριάδα μπροστά από τους δύο χαφ τους Τσικίνιο, Κωστούλα και Ζέλσον Μάρτινς, ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκεται ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Συνολικά ο Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε πέντε αλλαγές σε σχέση με το ματς με τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Κωστούλας, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.

O πάγκος αποτελείται από: Πασχαλάκης, Γκαρθία, Όρτα, Ονιεμαέτσι, Πάλμα, Βέλντε, Γιάρεμτσουκ, Παπακανέλλος, Τανούλης.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Astera Aktor​ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Asteras Aktor​ is powered by @Stoiximan! 🔴⚪#Olympiacos #OLYAST #slgr pic.twitter.com/sLFiaQjA3g

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 9, 2025