Τρεις όμηροι απελευθερώθηκαν σήμερα από την Χαμάς, στη Γάζα, με φωτογραφίες από το σημείο να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και να τους απεικονίζουν ιδιαίτερα αδυνατισμένους, κάτι που κατέκρινε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το Ισραήλ δεν θα αγνοήσει το θέαμα των τριών αδύναμων ισραηλινών ομήρων που οδηγήθηκαν σε μια σκηνή στη Γάζα και εξαναγκάστηκαν σε μια προφανώς σκηνοθετημένη συνέντευξη από μαχητές της Χαμάς πριν από την απελευθέρωσή τους το Σάββατο, δήλωσε ο πρωθυπουργός.

«Δεν θα ωραιοποιήσουμε τις σοκαριστικές εικόνες που είδαμε σήμερα», ανέφερε ο Νετανιάχου σε δήλωσή του, σύμφωνα με το Reuters.

The shocking images that we have seen today will not go unaddressed.

The Government, together with all of the security officials, will accompany them and their families.

The Government of Israel is committed to returning all of the hostages and the missing.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) February 8, 2025