Αμορίμ για Ράσφορντ: «Δεν μπόρεσα να τον πείσω να προπονηθεί και να αγωνιστεί με τον τρόπο που ήθελα»

Ο Ρούμπεν Αμορίμ μίλησε για το θέμα του Μάρκους Ράσφορντ, για πρώτη φορά έπειτα από την προσωρινή αποχώρηση του Άγγλου στην Άστον Βίλα. Ο Πορτογάλος τεχνικός ανέφερε ότι ο δανεισμός του 27χρονου, ήταν δική του απόφαση, καθώς δεν μπορούσε να τον πείσει να προπονηθεί και να αγωνιστεί με τον τρόπο που ήθελε.

Τόνισε ότι παρόμοια κατάσταση ήταν και η αντίστοιχη του Άντονι και του Μαλάσια, οι οποίοι επίσης παραχωρήθηκαν δανεικοί. Ο 40χρονος έκλεισε την αναφορά του σε αυτό το θέμα, ευχόμενος στον Ράσφορντ αλλά και τον… Ουνάι Έμερι τα καλύτερα.

«Δεν μπορούσα να πείσω τον Μάρκους να αγωνίζεται και να προπονείται με τον τρόπο που ήθελα. Μερικές φορές έχεις έναν παίκτη που είναι πολύ καλός με έναν προπονητή και ο ίδιος παίκτης με έναν άλλο προπονητή είναι διαφορετικός.

Το σημαντικό είναι ότι είμαι εδώ και λέω ότι ήταν δική μου απόφαση. Το ίδιο ισχύει και για τον Ταϊρέλ Μαλάσια και τον Άντονι. Ήταν δική μου απόφαση, να τους παραχωρήσω με δανεισμό. Απλά εύχομαι τα καλύτερα στον Ράσφορντ και τον Ουνάι Έμερι – και να μπορέσουν να συνεργαστούν άψογα γιατί είναι ένας πολύ καλός παίκτης.»

🚨 Rúben Amorim: “I couldn’t put Marcus Rashford to see the way you’re supposed to play football and to train the way I see it”.

“I just wish the best to Rashford and Unai Emery, and they can connect because he’s a very good player”. pic.twitter.com/G5kV6Jc1E7

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 7, 2025