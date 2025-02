Ο Άντριεν Μπρόντι είχε έναν αναπάντεχο φίλο τη δεκαετία του ’90 – Τον Τούπακ Σακούρ

Ο Άντριεν Μπρόντι αναφέρθηκε στην πορεία της καριέρας του κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συζήτησης σχετικά με το στίγμα που έχει αφήσει στη βιομηχανία.

Ο ηθοποιός θυμήθηκε τις πρώτες μέρες της σταδιοδρομίας του, αναλογιζόμενος την εποχή κατά την οποία περνούσε άπλετο χρόνο με έναν φίλο, συμπρωταγωνιστή και ράπερ. Τον Τούπακ Σακούρ.

Κάνοντας ένα ταξίδι στις αναμνήσεις του, αναφέρθηκε επίσης στο ρόλο του στην ταινία «Bullet» του 1996.

Πριν αναλάβει υποκριτικά καθήκοντα στο «Bullet», ο Μπρόντι είχε μόνο μια μικρή γκάμα ρόλων στο ενεργητικό του, όπως ο Μελ στην ταινία «New York Stories» του Φράνσις Φορντ Κόπολα το 1989, τον Λέστερ στην ταινία «King of the Hill» του Στίβεν Σόντερμπεργκ το 1991 και τον Ντάνι Χέμερλινγκ στην ταινία «Angels in the Outfield» του 1994.

«Περάσαμε πολύ χρόνο μαζί»

Μιλώντας στο Variety, ο ηθοποιός της «Γαλλικής αποστολής» θυμήθηκε: «Η συνεργασία με τον ‘Pac ήταν καταπληκτική. Ήταν απίστευτα προσηλωμένος. Κάναμε πολύ παρέα όταν γυρίζαμε την ταινία».

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε ότι κατέληξαν να γίνουν φίλοι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του εν λόγω κινηματογραφικού εγχειρήματος.

«Περάσαμε πολύ χρόνο μαζί και ήρθε αρκετά κοντά [και] με τον Μίκι. Και ο Μίκι με πήρε πραγματικά υπό την προστασία του εκείνη την περίοδο», ανέφερε.

Αναπολώντας τις βραδιές που έβγαιναν παρέα, ο Άντριεν Μπρόντι ανέφερε ότι ο ράπερ είχε ήδη σημειώσει επιτυχία όσον αφορά την καριέρα του, αλλά δεν είχε φτάσει στο αποκορύφωμα της.

«Είχε μια σπουδαία καριέρα στο ραπ, αλλά δεν ήταν ακόμα ο “Tupac”. Δεν είχε καν το τατουάζ ‘Thug Life’ στο στήθος του», σημείωσε ο Μπρόντι. Θυμήθηκε ακόμη ότι έκαναν γκραφίτι μαζί.

«Κάναμε γκραφίτι μαζί και έγραφε ‘Thug Life’. Δεν ήξερα σε τι αναφερόταν».

Η αμερικανική αστυνομική ταινία «Bullet» σε σκηνοθεσία Τζούλιεν Τεμπλ, σε σενάριο Μίκι Ρουρκ και Μπρους Ρουμπενστάιν γυρίστηκε στη Νέα Υόρκη το 1994 και κυρίως σε γειτονιές του Μπρούκλιν. Η ταινία κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1996 -ένα μήνα μετά τον θάνατο του Τούπακ- ως direct-to-video παγκοσμίως.

Από το «Bullet» στο «The Brutalist»

Φέτος, ο Άντριεν Μπρόντι είναι υποψήφιος για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία πολυβραβευμένη ταινία «The Brutalist» του 2024. Βασισμένη στη ζωή ενός αρχιτέκτονα, η ταινία καταγράφει το ταξίδι του καθώς αφήνει πίσω του την παλιά του ζωή στην Ευρώπη και μετακομίζει στην Αμερική για να ξαναχτίσει τη ζωή του, συμπεριλαμβανομένης της καριέρας και του γάμου του. Η πλοκή παίρνει μια ενδιαφέρουσα τροπή όταν τραβάει την προσοχή του πλούσιου βιομήχανου αφού εγκατασταθεί στην Πενσυλβάνια. Εκτός από τον Μπρόντι, στην ταινία πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων οι Γκάι Πιρς, Τζο Όλγουιν, Φελίσιτι Τζόουνς, Έμα Λερντ, Ράφι Κάσιντι, Στέισι Μάρτιν, Αλεσάντρο Νίβολα και Νάταλι Σίνικ.

Όσο για τον Tούπακ Σακούρ, πέρα από την μουσική του είναι γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες «Juice», «Above the Rim», «Gang Related» και «Poetic Justice».

Ωστόσο, το νήμα της ζωής του κόπηκε πολύ νωρίς.

Η ανεξιχνίαστη δολοφονία

Ο ράπερ δολοφονήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου του 1996, ενώ βρισκόταν στο ζενίθ της δόξας του.

Όλα ξεκίνησαν στις 7 Σεπτεμβρίου, όταν ο ράπερ είχε πάει να παρακολουθήσει έναν αγώνα μεταξύ του Μάικ Τάισον και του Μπρους Σέλντον. Ο αγώνας κράτησε ελάχιστα, με τον Τάισον να κερδίσει μόλις από τον πρώτο γύρο.

Στη συνέχεια, ο Τούπακ κατευθύνθηκε μαζί με έναν συνεργάτη του προς το Club 662. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ, καθώς περίμεναν στο φανάρι, μία κάντιλακ σταμάτησε δίπλα τους και από το πίσω παράθυρο πυροβόλησαν πέντε φορές τον Τούπακ – αμέσως οι δράστες τράπηκαν σε φυγή.

Ο Τουπάκ έπεσε σε κώμα και μετά από λίγες ημέρες πέθανε στο νοσοκομείο.

Η δολοφονία παραμένει ανεξιχνίαστη μέχρι και σήμερα.

Η δολοφονία παραμένει ανεξιχνίαστη μέχρι και σήμερα.