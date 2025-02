Το ΝΒΑ σε σοκ για την ανταλλαγή Ντόντσιτς – Ντέιβις (pics)

Η πρόσφατη ανταλλαγή μεταξύ του Λούκα Ντόντσιτς και του Άντονι Ντέιβις προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον κόσμο του NBA, με αναλυτές, παίκτες, παράγοντες και φιλάθλους να εκφράζουν ποικίλες απόψεις σχετικά με την επίδραση αυτής της κίνησης στις δύο ομάδες και στο πρωτάθλημα συνολικά. Για την ακρίβεια, το Μαγικό Πρωτάθλημα βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση. Καθώς κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει τα «γιατί» της ανταλλαγής, αλλά κυρίως τα απόνερα αυτού του Mega Trade.

Ο πρώην παίκτης του NBA και νυν αναλυτής, Κέντρικ Πέρκινς, εξέφρασε την άποψη ότι οι Ντάλας Μάβερικς βγήκαν κερδισμένοι από την ανταλλαγή.

Dalllas won in this trade. AD and Kyrie are going to be Special!!!! Plus they didn’t have to give up Lively, Gafford or PJ Washington. God Bless America

— Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) February 2, 2025