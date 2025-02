Χάμαρμπι: Το αφρικάνικο πρότζεκτ απέδωσε 40 εκ. ευρώ

Ανήμερα της 31ης Ιανουαρίου, η Χόφενχαϊμ ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του 18χρονου Ιβοριανού εξτρέμ, Μπαζουμάνα Τουρέ από τη Χάμαρμπι. Ο Τουρέ θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Αφρικής και παρότι έχει μόλις έναν χρόνο στην Ευρώπη, η αγορά του κόστισε 14 εκατομμύρια ευρώ.

Μέχρι εδώ, όλα φαίνονται φυσιολογικά. Μία συμφωνία με υψηλό κόστος για έναν ταλαντούχο επιθετικό. Δεν προκύπτει κάτι το άξιο αναφοράς, που να ξεχωρίζει την υπόθεση από πολλές άλλες δαπανηρές κινήσεις στη διάρκεια του μήνα.

Θα ίσχυε αυτό, εάν η μεταγραφή δεν εντασσόταν σε ένα γενικότερο πλαίσιο πωλήσεων, το λεγόμενο «αφρικάνικο πρότζετ» που εφαρμόζει η Χάμαρμπι. Ένα πρόγραμμα που υλοποιεί από το 2015 η διοίκηση του σουηδικού club, σε συνεργασία με τον ατζέντη, Πάτρικ Μορκ.

🚨Now official: Bazoumana Touré, new winger of @tsghoffenheim !

Τι προβλέπει αυτό το σχέδιο; Την ανάπτυξη ενός εκτεταμένου δικτύου σκάουτινγκ σε ακαδημίες που λειτουργούν στην Αφρική, για τον εντοπισμό ταλέντων και την εξέλιξη τους στη Στοκχόλμη.

Για παράδειγμα, η Χάμαρμπι απέκτησε τον Μπαζουμάνα Τουρέ στις 4 Μαρτίου του 2024, ουσιαστικά λιγότερα έναν χρόνο πριν. Ο 17χρονος τότε παίκτης αγωνιζόταν στην ΑΣΕΚ Μιμόζας της Ακτής Ελεφαντοστού. Οι σκάουτς της Χάμαρμπι τον παρακολούθησαν για μήνες, κατόπιν ο Ιβοριανός άσος πέρασε ένα δοκιμαστικό στη Σουηδία και έπεισε για τις δυνατότητες του.

Ο Μπαζουμάνα Τουρέ ένιωσε εμπιστοσύνη και ανταπέδωσε, σκόραρε 9 γκολ και μοίρασε 4 ασίστ σε 23 αγώνες στο σουηδικό πρωτάθλημα και προσέλκυσε την προσοχή της Χοφενχάιμ. Η οποία πλήρωσε 14 εκατομμύρια ευρώ για να τον αγοράσει…

Η πώληση του Τουρέ είναι η κορύφωση του «αφρικάνικου πρότζεκτ» για τη Χάμαρμπι, αφού απέφερε τα περισσότερα χρήματα. Η «Μπάχεν» (όπως είναι το προσωνύμιο της) πούλησε τον πρώτο παίκτη που απέκτησε μέσω του προγράμματος του 2017, τον Τζόσεφ Άιντο με 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Έκτοτε, παραχώρησε συνολικά εφτά παίκτες, με τελευταίο τον Μπαζουμάνα Τουρέ.

Όσο για το συνολικό όφελος του «αφρικανικού πρότζεκτ» μέχρι σήμερα; Η Χάμαρμπι έχει εισπράξει 39,4 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό πολλάπλασιο από τα έξοδα της για να δημιουργήσει και να συντηρήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο σκάουτινγκ στην Αφρική… Δείτε και τον σχετικό πίνακα με τις πωλήσεις και τα κέρδη:

7 years of co-operation, 7 players scouted, signed and sold. Hammarby/Hjelmberg + myself is without doubt a great team! And more to come, watch out… pic.twitter.com/qMhas5xMxV

— Patrick Mörk (@AgentMork) February 1, 2025