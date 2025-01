«Έχω προσπαθήσει πέντε φορές. Γι’ αυτό περπατάω γύρω-γύρω για να κάνω το τηλεφώνημα», της εξήγησε.

Δείτε το βίντεο:

Newsom refuses to speak to a fire victim, saying, “I’m literally talking to the President right now.”

When she says she doesn’t believe him, he changes his story, saying that he was trying to get cell phone service so that he could call the President.pic.twitter.com/7Q3XZdiVZZ

— Laura Powell (@LauraPowellEsq) January 9, 2025