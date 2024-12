«Είναι αδελφή»

Μπλέικ Λάιβλι εναντίον Μπαλντόνι: Όλοι όσοι τη στηρίζουν στο δράμα που δεν έχει τελειωμό

Μετά την κατάθεση αγωγής της Μπλέικ Λάιβλι εναντίον του Τζάστιν Μπαλντόνι το Χόλιγουντ παίρνει θέση για τον πόλεμο ανάμεσα στους πρώην συνεργάτες του It Ends With Us.