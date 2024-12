Φεμινιστικό Playboy

Πενήντα χρόνια «Playgirl» - Το πρώτο περιοδικό που έγδυσε τους άνδρες

«Το πέος εξακολουθεί να είναι κάτι απαγορευμένο για τους ανθρώπους και για τον αλγόριθμο του Instagram» λέει ο Daniel McKernan, συγγραφέας του βιβλίου «Playgirl: The Official History of a Cult Magazine».