Live Streaming: Η απονομή των βραβείων «The Best» της FIFA

Μετά την απονομή της Χρυσής Μπάλας τον περασμένο Οκτώβρη, σειρά παίρνουν τα βραβεία «The Best» που διοργανώνονται από την Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FIFA).

Για ακόμη μία φορά οι κορυφαίοι παίκτες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου θα μαζευτούν στο Κατάρ για να βραβευθούν και παράλληλα να τιμηθούν οι καλύτεροι προπονητές.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ΕΔΩ την τελετή*

Οι κατηγορίες των βραβείων:

The Best FIFA Men’s Player (Ο Καλύτερος Ποδοσφαιριστής της Χρονιάς στους Άνδρες)

The Best FIFA Women’s Player (Η Καλύτερη Ποδοσφαιρίστρια της Χρονιάς στις Γυναίκες)

The Best FIFA Men’s Coach (Ο Καλύτερος Προπονητής της Χρονιάς στους Άνδρες)

The Best FIFA Women’s Coach (Η Καλύτερη Προπονήτρια της Χρονιάς στις Γυναίκες)

FIFA Puskás Award (για το καλύτερο γκολ της χρονιάς)

FIFA Fair Play Award (για την αθλητική συμπεριφορά)

FIFA Fan Award (για τους καλύτερους οπαδούς)

FIFA Best Goalkeeper (για τους καλύτερους τερματοφύλακες άνδρες και γυναίκες)