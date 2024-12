Ουκρανικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εφόρμησης εξερράγη πάνω από την οροφή εγκατάστασης της αστυνομίας στην Τσετσενία, στο ρωσικό τμήμα του Καυκάσου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις άνθρωποι, ανακοίνωσε ο τσετσένος ηγέτης Ραμζάν Καντίροφ (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ).

Πρόκειται για τη δεύτερη επιδρομή του είδους μέσα σε μια εβδομάδα. «Το drone ανατινάχτηκε στον αέρα, προκάλεσε ζημιά στη στέγη κι έσπασε παράθυρα», ανέφερε ο κ. Καντίροφ μέσω Telegram.

🚨 BREAKING Russia: Massive strike by the Ukrainian army in the capital of Chechnya, Grozny.

This marks a big escalation in the war. pic.twitter.com/6bnedq7iLj

— Lou Rage (@lifepeptides) December 12, 2024