Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος χτύπησε και προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε ένα όχημα του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στο δρόμο προς τον υπό ρωσικό έλεγχο πυρηνικό σταθμό της Ουκρανίας στη Ζαπορίζια την Τρίτη, δήλωσε ο επικεφαλής του οργανισμού.

Δεν υπήρξαν θύματα και οι ομάδες είναι ασφαλείς, δήλωσε ο Ραφαέλ Γκρόσι, γενικός διευθυντής του Παρατηρητηρίου του ΟΗΕ για τα πυρηνικά, σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Χ. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το χτύπημα ήταν μια σκόπιμη ρωσική επίθεση που δείχνει ότι η Μόσχα αδιαφορεί πλήρως για το διεθνές δίκαιο και τους διεθνείς θεσμούς.

«Καταδικάζω με τον πιο αποφασιστικό τρόπο αυτή την επίθεση εναντίον του προσωπικού του ΙΑΕΑ», δήλωσε ο Γκρόσι, προσθέτοντας ότι το χτύπημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εναλλαγής του προσωπικού του ΙΑΕΑ που παρακολουθούσε το εργοστάσιο. «Καλούμε, για άλλη μια φορά, όπως το έχουμε κάνει και στο παρελθόν, σε ύψιστη αυτοσυγκράτηση».

Ο Γκρόσι δήλωσε ότι η επίθεση σε πυρηνικό εργοστάσιο είναι απαγορευτική και η επίθεση σε όσους εργάζονται για την αποτροπή πυρηνικού ατυχήματος κατά τη διάρκεια στρατιωτικής σύγκρουσης είναι «ακόμη πιο απαράδεκτη». Δεν έκανε καμία υπόθεση για το ποιος μπορεί να είναι υπεύθυνος.

On a road in the Zaporizhzhia region— the region where Russia continues to hold a nuclear power plant hostage — a Russian FPV drone attacked an @iaeaorg convoy tasked with ensuring nuclear safety worldwide. The strike targeted one of the convoy’s vehicles. Fortunately, there were… pic.twitter.com/LcMvbn7vgj

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2024