Η Daily Mail δημοσίευσε μια φωτογραφία υποστηρίζοντας ότι δείχνει δύο στρατιωτίνες της Βόρειας Κορέας στο Κουρσκ της Ρωσίας, τμήμα του οποίου έχουν καταλάβει οι δυνάμεις της Ουκρανίας ενώ διεξάγονται σφοδρές μάχες για την ανακατάληψή του από τις ρωσικές δυνάμεις (η φωτογραφική απόδειξη… της βρετανικής εφημερίδας, επάνω).

Δυτικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων μάχονται βορειοκορεάτες στρατιώτες και η βρετανική εφημερίδα προφανώς θέλησε να το αποδείξει.

H αυθεντική φωτογραφία, λοιπόν, δείχνει τις δίδυμες αδερφές Zhenya και Sasha, οι οποίες το 2023 υπηρέτησαν ως χειρίστριες αρμάτων μάχης στη μονάδα «Oplot» (Προμαχώνας) των Ενόπλων Δυνάμεων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ.

Η Ταξιαρχία Oplot ήταν μονάδα της Λαϊκής Πολιτοφυλακής του Ντονέτσκ και αργότερα του ρωσικού στρατού.

Κάποιοι… παραποίησαν τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και από ρωσόφωνες της Ουκρανίας τις μετέτρεψαν σε βορειοκορεάτισσες στρατιωτίνες του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Προβλήθηκε, μάλιστα, ως φωτογραφία που κοινοποιήθηκε στο Διαδίκτυο, αλλά και ως αντίγραφο το οποίο έχει στην κατοχή της η βρετανική εφημερίδα, συνοδευόμενη από τη δήλωση ενός «ρώσου εκπαιδευτή»:

«Ενας ρώσος στρατιωτικός εκπαιδευτής, ο Oleg Tanasyuk, που δημοσίευσε τη φωτογραφία έγραψε: “Οι αδελφές από την Κορέα Wei και Lin – τις αποκαλούμε Vera και Lida – υπηρετούν μαζί μας εδώ και δύο εβδομάδες. Δεν είναι σαφές γιατί οι Ρώσοι άλλαξαν τα ονόματά τους”».

Ο τίτλος πάνω από το «δημοσιογραφικό» θέμα της Daily Mail έγραφε: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν στέλνει γυναίκες της Βόρειας Κορέας ως τροφή για τα κανόνια να πολεμήσουν υπέρ του Πούτιν στην Ουκρανία.

Kim Jong Un sends North Korean women to fight as cannon fodder for Putin in Ukraine https://t.co/liomJ62fuk pic.twitter.com/qpDgB2yNbO

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 4, 2024