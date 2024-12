Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε χθες, Τρίτη, το βράδυ να ενισχυθούν σημαντικά τομείς της 1.000 χιλιομέτρων γραμμής του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία, όπου οι ρωσικές δυνάμεις σημειώνουν διαρκώς κέρδη τους τελευταίους μήνες.

Ο Ζελένσκι απηύθυνε το αίτημα αυτό καθώς το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του κατέλαβαν δύο νέα χωριά στο μέτωπο, το ένα στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, που αποτελεί το επίκεντρο του διάρκειας 33 μηνών πολέμου, και το άλλο νοτιότερα, στην περιφέρεια της Ζαπορίζια.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε τη δήλωση αυτή στην βιντεοσκοπημένη βραδινή ομιλία που απευθύνει στον ουκρανικό λαό έπειτα από συνάντηση που είχε με τον ανώτατο διοικητή των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, τον Ολεξάντρ Σίρσκιι. Πολλά εξαρτώνται από την παροχή ζωτικής σημασίας όπλων εγκαίρως από τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας, τόνισε επίσης.

«Προς την κατεύθυνση του Ντονέτσκ απαιτείται να υπάρξουν σημαντικές ενισχύσεις. Αυτό αφορά ιδιαιτέρως την παροχή όπλων από τους εταίρους μας», σημείωσε ο Ζελένσκι.

The day began with a briefing from the Commander-in-Chief on the current situation and challenges. The Donetsk directions require significant reinforcement, particularly through weapons from our partners. More firepower and technology mean better protection for our warriors and… pic.twitter.com/dMvAeRCQBd

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 3, 2024