Τρεις νεκροί ανασύρθηκαν σήμερα το πρωί από το τουριστικό σκάφος που ανετράπη στην Ερυθρά Θάλασσα στα ανοιχτά των αιγυπτιακών ακτών και ομάδες διάσωσης συνέχιζαν να αναζητούν 13 αγνοούμενους, δήλωσε στο Reuters ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Ερυθράς Θάλασσας Αμρ Χανάφι.

Το σκάφος ‘Sea Story’ ανετράπη χθες κοντά στον Ύφαλο Σατάγια, μεταφέροντας 31 τουρίστες και 13 μέλη του πληρώματος σε πολυήμερη καταδυτική εκδρομή. Χτυπήθηκε από μεγάλα κύματα και βυθίστηκε σε 5-7 λεπτά.

Δεκαέξι επιβάτες εκτιμάται ότι εγκλωβίστηκαν μέσα σε αυτό, σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση από το Κυβερνείο της Ερυθράς Θάλασσας.

Three bodies have been recovered from a tourist boat which capsized off Egypt’s Red Sea coast. Twenty-eight people were saved by rescuers, but two Britons were among 16 people still missing. pic.twitter.com/36DtjHowZy

