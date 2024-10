Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη δράση μετά από τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες και κοντράρεται με τον Λεβαδειακό (16:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 8η αγωνιστική της Super League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την ενδεκάδα για την αναμέτρηση με τους Βοιωτούς και επέλεξε διάταξη 4-2-3-1 και ένα κλασικό σχήμα για την αναμέτρηση στο Φάληρο.

Συγκεκριμένα, ο Τζολάκης θα καθίσει κάτω από τα δοκάρια, στην τετράδα της άμυνας θα ξεκινήσουν οι Ροντινέι, Ντόι, Κάρμο, Ορτέγκα από δεξιά προς τα αριστερά, ενώ οι Μουζακίτης και Έσε επιλέχθηκαν για τις δύο θέσεις των χαφ.

Από εκεί και πέρα, ο Μασούρας θα αγωνιστεί στο δεξί άκρο της επίθεσης, αριστερά θα κινείται ο Κρίστοφερ Βέλντε και ανάμεσά τους ο Τσικίνιο, ενώ στην επίθεση ξεκινάει ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί με τους: Τζολάκης, Ροντινέι, Ντόη, Κάρμο, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Μασούρας, Τσικίνιο, Βέλντε, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο θα είναι οι Αναγνωστόπουλος, Ανδρούτσος, Κοστίνια, Μπιανκόν, Πιρόλα, Γκαρθία, Ολιβέιρα, Γιάρεμτσουκ, Κωστούλας.

Σε σχέση με το τελευταίο ματς του Ολυμπιακού πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, που ήταν κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, ο Μεντιλίμπαρ προχώρησε συνολικά σε τέσσερις αλλαγές.

Στο κέντρο της άμυνας είναι ο Ντόι αντί του Ρέτσου, δεξιά στην άμυνα ο Ροντινέι αντί του Κοστίνια, με τον Μασούρα να παίρνει τη θέση του Βραζιλιάνο δεξιά στα εξτρέμ, ο Τσικίνιο παίζει αντί του Ολιβέιρα στο «10» και ο Βέλντε αντί του Μαρτίνς στην αριστερή πτέρυγα της μεσοεπιθετικής γραμμής.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Λεβαδειακό

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 20, 2024