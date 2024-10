Ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου η συνάντηση Ερντογάν – Σολτς στην Κωνσταντινούπολη. Μετά την κατ’ ιδίαν συζήτηση που είχαν οι δυο τους παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου όπου αναφέρθηκαν στις συμφωνίες για προμήθεια όπλων στην Τουρκία, στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στο μεταναστευτικό αλλά και στα ελληνοτουρκικά.

Ο τούρκος πρόεδρος και ο γερμανός καγκελάριος φαίνεται να βρήκαν κοινό βηματισμό για τα Eurofighter που θέλει να αποκτήσει η Άγκυρα, με τον Όλαφ Σολτς να δηλώνει ότι έχουν παρθεί αποφάσεις και θα ακολουθήσουν κι άλλες, ενώ διευκρίνισε ότι τα πρότζεκτ είναι ακόμα σε αρχικό στάδιο.

Μάλιστα, το Anadolu μετέδωσε ότι το Βερολίνο έχει εγκρίνει πωλήσεις όπλων στην Τουρκία και «δεσμεύεται για περισσότερες».

#BREAKING Germany’s Scholz says Berlin recently approved arms sales to NATO ally Türkiye, adding that ‘there will be more’ pic.twitter.com/tyQOM5NkNU

— Anadolu English (@anadoluagency) October 19, 2024