Είναι τελικά το σπέρμα σολομού το μυστικό της νεότητας;

Όσο περίεργο και αν φαίνεται, οι θεραπείες με σπέρμα σολομού έχουν κατακτήσει τον κόσμο της ομορφιάς, με celebrities όπως η Κιμ Καρντάσιαν να τις παρουσιάζουν ως το μυστικό για την λάμψη και την νεότητα του προσώπου, σύμφωνα με τον Guardian.

Η καινοτόμα αυτή πρακτική έγινε περισσότερο γνωστή όταν στην εκπομπή The Kardashians η Κιμ ανακοίνωσε στην μητέρα της: «Έκανα μια περιποίηση προσώπου με σπέρμα σολομού» διευκρινίζοντας στη συνέχεα «Έκανα ενέσεις με σπέρμα σολομού στο πρόσωπό μου».

Kim Kardashian reveals she got a salmon sperm facial.

Μια άλλη διασημότητα, η Τζένιφερ Άνιστον, δήλωσε στη Wall Street Journal το 2023 ότι έκανε θεραπεία με σπέρμα σολομού, κατόπιν σύστασης της αισθητικού της. Η πρώτη αντίδραση της Άνιστον ήταν: «Τι είναι αυτό που μου λες;Πώς παίρνετε το σπέρμα του σολομού;». Η ηθοποιός δήλωσε στην WSJ ότι δεν ήταν σίγουρη αν η διαδικασία εν τέλει «έκανε κάτι».

Jennifer Aniston reveals to WSJ Magazine that she tried a salmon sperm facial as beauty treatment. pic.twitter.com/oAeKpoiPaM

— Pop Base (@PopBase) August 22, 2023