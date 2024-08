Βίντεο με πλάνα από την ουκρανική εισβολή στο Κουρσκ, στις 6 Αυγούστου, έδωσε στη δημοσιότητα ο στρατός της Ουκρανίας.

Όπως σημειώνει η σχετική ανάρτηση, πρόκειται για πλάνα από τις πρώτες ώρες της επιχείρησης του στρατού στην περιοχή του Κουρσκ, όπου προχώρησαν σε «αποναρκοθέτηση και καταστροφή των αμυντικών γραμμών του εχθρού».

Υπάρχουν επίσης πλάνα από την αιχμαλωσία δεκάδων Ρώσων στρατιωτών.

The unique footage of the first hours of 🇺🇦 Defense Forces operation in the Kursk region.

Demining, destroying the enemy’s defensive lines, the work of aviation and artillery, prisoners.

📹: Air Assault Forces Command pic.twitter.com/oopsMdGRxX

— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 16, 2024