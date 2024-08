Φωτογραφίες: Αυτός είναι ο τζιχαντιστής που σχεδίαζε να αιματοκυλήσει συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη

Στη δημοσιότητα δόθηκε η φωτογραφία του 19χρονου τζιχαντιστή που συνελήφθη, μαζί με ακόμη έναν 17χρονο, ως ύποπτος για τον σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης στη συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στη Βιέννη.

Τη φωτογραφία δημοσίευσε η αστυνομία της Αυστρίας, το απόγευμα της Πέμπτης (08/08). Σύμφωνα με τις αυστριακές Αρχές, πρόκειται για τον 19χρονο Μπεράν Α. (Beran A.) ο οποίος σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε μια από τις συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη, οι οποίες τελικά ακυρώθηκαν.

BREAKING: This is the picture of an Albanian islamist Beran A. (19) who planned the Taylor Swift terror attack in Austria.

During the police interrogation he said that he planned to kill «non-believers in Vienna». pic.twitter.com/BixMbSoSMs

— Global Dissident (@GlobalDiss) August 8, 2024