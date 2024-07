Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι το μήνυμα που έστειλε η Ουκρανία περί συνομιλιών με τη Μόσχα φαίνεται να είναι σε συμφωνία με τη θέση της ίδιας της Ρωσίας, αλλά ότι χρειάζονται περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για συνομιλίες με τη Ρωσία εάν η Μόσχα είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί καλόπιστα, αν και είπε ότι η Ουκρανία δεν έχει δει καμία ένδειξη για κάτι τέτοιο.

Η ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου της Κίνας για την επίσκεψη Κουλέμπα:

FM Wang Yi held talks with FM Dmytro Kuleba of Ukraine in Guangzhou.

China and Ukraine are friendly toward each other. We should promote sustained, healthy and steady development of our relations. pic.twitter.com/dYULT9msWx

