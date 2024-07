Ο επικεφαλής της διπλωματίας στην Ουκρανία, Ντμίτρο Κουλέμπα θα μεταβεί αύριο στην Κίνα, ύστερα από πρόσκληση του Πεκίνου, για συνομιλίες αναφορικά με τον τρόπο τερματισμού του πολέμου μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας και τον πιθανό ρόλο της Κίνας στην επίτευξη μιας διευθέτησης.

Σχεδόν 29 μήνες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Κουλέμπα θα συζητήσει τις διμερείς σχέσεις σε συνομιλίες με τον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών Γουάνγκ Γι κατά τη διάρκεια ταξιδιού στην Κίνα στις 23-25 Ιουλίου, ανακοίνωσε το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

