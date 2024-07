Νέα έρευνα: Τι να τρώτε στα 50 για να αποφύγετε την κατάθλιψη αργότερα

Ο παγκόσμιος πληθυσμός γερνά και τα νούμερα το επιβεβαιώνουν. Ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω προβλέπεται να υπερδιπλασιαστεί παγκοσμίως από τα 761 εκατομμύρια το 2021 σε 1,6 δισεκατομμύρια το 2050 ενώ και ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 80 ετών και άνω αυξάνεται ακόμη πιο γρήγορα.

Παράλληλα αυξάνονται και τα καταθλιπτικά συμπτώματα μεταξύ των ηλικιωμένων αργότερα στην ζωή (απόρροια των νευροεκφυλιστικών αλλαγών στον εγκέφαλο που σχετίζονται με την γήρανση), τα οποία περιλαμβάνουν καταθλιπτικά συναισθήματα, έλλειψη ευχαρίστησης και καθυστερημένη γνωστική επεξεργασία, που συχνά συνοδεύονται από απώλεια όρεξης, αϋπνία, κακή συγκέντρωση και αυξημένη κόπωση.

Θα μπορούσε όμως, η διατροφή να τα αποτρέψει; Και εάν ναι, ποιες συγκεκριμένες τροφές που καταναλώνονται νωρίτερα στη ζωή μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην ψυχική ευεξία στα χρόνια μετέπειτα;

Τα φρούτα αποτελούν την απάντηση, σύμφωνα με την μελέτη ερευνητών από την Ιατρική Σχολή Yong Loo Lin του Εθνικού Πανεπιστημίου της Σιγκαπούρης, στην οποία συμμετείχαν 13.738 συμμετέχοντες από την Singapore Chinese Health Study και παρακολουθήθηκαν από τη μέση ηλικία έως την μετέπειτα ζωή τους για περίπου είκοσι χρόνια. Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, όσοι κατανάλωναν μεγαλύτερες ποσότητες φρούτων νωρίτερα στη ζωή τους εμφάνισαν μειωμένη πιθανότητα να εμφανίσουν συμπτώματα κατάθλιψης αργότερα στη ζωή.

Ποια φρούτα να βάλετε στην διατροφή σας

Οι ερευνητές μελέτησαν συνολικά 14 φρούτα που καταναλώνονται πιο συχνά στη Σιγκαπούρη και διαπίστωσαν ότι η κατανάλωση των περισσότερων, συμπεριλαμβανομένων των πορτοκαλιών, των μανταρινιών, της μπανάνας, της παπάγιας, των καρπουζιών, του μήλου και του πεπονιού, συσχετίστηκε με μειωμένη πιθανότητα κατάθλιψης.

Σύμφωνα με τα νέα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο Journal of Nutrition, Health and Aging, η συσχέτιση θα μπορούσε ενδεχομένως να οφείλεται στα υψηλά επίπεδα αντιοξειδωτικών και αντιφλεγμονωδών μικροθρεπτικών συστατικών στα φρούτα, όπως η βιταμίνη C, τα καροτενοειδή και τα φλαβονοειδή, που μειώνουν το οξειδωτικό στρες και αναστέλλουν τις φλεγμονώδεις διεργασίες στο σώμα που μπορεί να επηρεάσουν την πιθανότητα εμφάνισης κατάθλιψης. Δεν βρέθηκε συσχέτιση για την κατανάλωση λαχανικών.

Πόσες μερίδες μειώνουν τον κίνδυνο κατάθλιψης κατά 21%

«Η μελέτη μας υπογραμμίζει τη σημασία της κατανάλωσης φρούτων ως προληπτικού μέτρου κατά της κατάθλιψης που σχετίζεται με τη γήρανση. Στον πληθυσμό της μελέτης μας, οι συμμετέχοντες που κατανάλωναν τουλάχιστον 3 μερίδες φρούτων την ημέρα, σε σύγκριση με εκείνους με λιγότερες από μία μερίδα την ημέρα, κατάφεραν να μειώσουν την πιθανότητα κατάθλιψης που σχετίζεται με τη γήρανση σημαντικά, κατά τουλάχιστον 21%» αναφέρει ο Δρ. Koh Woon Puay, επικεφαλής ερευνητής και καθηγητής στο Healthy Longevity Translational Research Program στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης.

«Αυτό μπορεί να επιτευχθεί τρώγοντας μία έως δύο μερίδες φρούτων μετά από κάθε γεύμα. Δεν είδαμε καμία διαφορά στα αποτελέσματά μας μεταξύ φρούτων με υψηλό και χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη. Ως εκ τούτου, για όσους έχουν διαβήτη, μπορούν να επιλέξουν φρούτα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη που δεν θα αυξήσουν τα σάκχαρα στο αίμα όσο εκείνα με υψηλό δείκτη» συμπληρώνει ο ίδιος.

Η έρευνα

Στο αρχικό στάδιο της μελέτης από το 1993 έως το 1998, όταν οι συμμετέχοντες ήταν κατά μέσο όρο 51 ετών, τους ζητήθηκε να απαντήσουν σε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο σχετικά με την διατροφή τους και συγκεκριμένα πόσο συχνά κατανάλωναν ένα τυπικό μέγεθος μερίδας κάθε τροφίμου καθημερινά για 14 φρούτα και 25 λαχανικά.

Από το 2014 έως και το 2016, όταν η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν τα 73 έτη, οι συμμετέχοντες εξετάστηκαν για συμπτώματα κατάθλιψης, εκ των οποίων 3.180 (23,1%) που ανέφεραν ότι είχαν πέντε ή περισσότερα συμπτώματα, θεωρήθηκαν ότι είχαν κατάθλιψη.

Μετά την προσαρμογή για παράγοντες που θα μπορούσαν ενδεχομένως να αλλοιώσουν την συσχέτιση, όπως το ιστορικό, η κατάσταση καπνίσματος, το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας, η διάρκεια ύπνου και οι παράγοντες που σχετίζονται με τη γήρανση, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η υψηλότερη κατανάλωση φρούτων, αλλά όχι λαχανικών, συσχετίστηκε με χαμηλότερες πιθανότητες συμπτωμάτων κατάθλιψης.

Πηγή: VITA