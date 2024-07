Ένα από τα φορέματα των οκτώ παρανύμφων στον γάμο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ με τον πρίγκιπα Φίλιππο πωλήθηκε σε δημοπρασία από τον οίκο Christie’s, στις 2 Ιουλίου, για 48.420 δολάρια.

Πρόκειται για το ιβουάρ φόρεμα Norman Hartnell που φορούσε η Λαίδη Ελίζαμπεθ Λάμπαρτ στο πριγκιπικό γάμο που πραγματοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 1947, στο Αβαείο του Ουέστμινστερ. Σύμφωνα με το People, η Λάμπαρτ ήταν κόρη του κόμη και της κόμισσας του Κάβαν και παιδική φίλη της Ελισάβετ.

«Είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να αποκτήσει κανείς ένα επιβλητικό και σπάνιο δείγμα της βασιλικής ιστορίας της μόδας» είχε αναφέρει σε δήλωσή του πριν την πώληση ο ειδικός του οίκου, Benedict Winter.

«Με το λεπτό του σχέδιο, τα όμορφα κεντήματα και την εξαιρετική αίσθηση της κίνησης, αυτό το κομψό φόρεμα ενσαρκώνει την αίγλη των παραγγελιών του σερ Νόρμαν και την ελπίδα που έδωσε ο γάμος της εκλιπούσας βασίλισσας και του δούκα του Εδιμβούργου στη μεταπολεμική Βρετανία».

