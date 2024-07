Επεισόδια μεταξύ Oλλανδών και Τούρκων μετά το τέλος του παιχνιδιού (vids)

Η Ολλανδία συμπλήρωσε χθες βράδυ (6/7) το παζλ των ημιτελικών του Euro 2024, αφού η ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν επικράτησε, κάνοντας μάλιστα την ανατροπή, με 2-1 της Τουρκίας και προκρίθηκε στους «4» του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Το αποτέλεσμα αυτό δεν το πήραν πολύ… ψύχραιμα οι Τούρκοι οπαδοί, που μπορεί να χειροκρότησαν και να αποθέωσαν τους παίκτες του Μοντέλα μέσα στο γήπεδο, όμως εξερχόμενοι από το Ολίμπιανσταντιον του Βερολίνου, προκάλεσαν επεισόδια, αφού σημειώθηκαν συμπλοκές με τους Ολλανδούς οπαδούς.

Trouble has flared across Germany and the Netherlands tonight as Turkish fans attack Dutch supporters after Holland knocked Turkey out of the European Cup.. pic.twitter.com/rIL28LBVWi

— Driver 47 (@Driver475) July 7, 2024