Επέκταση με μάξιμουμ συμβόλαιο στους Καβς για τον Μίτσελ και 150 εκατ. (pic)

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ συμφώνησε για τριετή επέκταση συμβολαίου με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, ύψους 150,3 εκατομμυρίων δολαρίων, με τον ίδιο να έχει την επιλογή ανανέωσης και για τη σεζόν 2027-28, όπως σημειώνει ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι.

Έτσι, οι Καβς διατηρούν τον franchise παίκτη τους και για τα επόμενα χρόνια, χτίζoντας γύρω από αυτόν την ομάδα του αύριο και αυτό ήταν που ήταν εξαρχής στόχο.

Την περασμένη σεζόν ο Μίτσελ είχε 26,6 πόντους, 6,1 ασίστ , 5,1 ριμπάουντ και 1,8 κλεψίματα κατά μέσο όρο σε μία χρονιά που άφησε πραγματικά το αποτύπωμά του στην ομάδα, όντας ο πιο κομβικός παίκτης του Κλίβελαντ.

BREAKING: Cleveland Cavaliers All-Star guard Donovan Mitchell has agreed on a three-year, $150.3 million maximum contract extension that includes a player option for the 2027-2028 season, sources tell ESPN. pic.twitter.com/Vu6QXGyK57

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 2, 2024