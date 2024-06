Επίθεση με τόξο μπροστά στην πρεσβεία του Ισραήλ στο Βελιγράδι - Νεκρός ο δράστης

Επίθεση με τόξο δέχθηκε αστυνομικός μπροστά από την πρεσβεία του Ισραήλ στο Βελιγράδι. Το βέλος πέτυχε τον αστυνομικό στον τράχηλο ωστόσο κατάφερε να αμυνθεί πυροβολώντας τον δράστη ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα.

Τρομοκρατική ενέργεια χαρακτηρίζει ο υπουργός Εσωτερικών της Σερβίας Ίβιτσα Ντάτσιτς την επίθεση κατά του αστυνομικού φρουρού μπροστά από την πρεσβεία του Ισραήλ στο Βελιγράδι.

«Υπάρχουν ενδείξεις που μαρτυρούν ότι πίσω από την επίθεση βρίσκεται το κίνημα των μουσουλμάνων Οαχαβιτών» δήλωσε ο Ντάτσιτς κατά την επίσκεψη του στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται ο τραυματίας αστυνομικός. Ανέφερε επίσης ότι οι αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη ενός ύποπτου ατόμου που βρισκόταν κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ την στιγμή της επίθεσης.

Βίντεο μετά την επίθεση:

#BREAKING: Crossbow Attack on Serbian Police at Israeli Embassy in Belgrade!

In central Belgrade, a man attacked Serbian special police securing the Israeli embassy, wounding one officer with a crossbow before being killed. pic.twitter.com/kvSGa7VdFQ

— War Intel (@warintel4u) June 29, 2024