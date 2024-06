ΕΚΠΑ: πρώτη τελετή αποφοίτησης του πρώτου ξενόγλωσσου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στην Ελλάδα

Η πρώτη τελετή αποφοίτησης του Προγράμματος “BA in the Archaeology, History and Literature of Ancient Greece (BAAG)”, του πρώτου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών πλήρους φοίτησης στη χώρα μας, που διδάσκεται εξ ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα έλαβε χώρα την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024 στο κεντρικό κτίριο του Ε.Κ.Π.Α.

Πρόκειται για την τάξη του 2024, τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που ήρθαν στην Ελλάδα από πολλά μέρη του κόσμου το 2020, και ολοκλήρωσαν πλέον ένα ευρύ πρόγραμμα στις κλασικές σπουδές, με άξονες την αρχαιολογία, την ιστορία, και τη φιλολογία της Αρχαίας Ελλάδας. Πέρα από τα οκτώ εξάμηνα πλήρους φοίτησης που ολοκλήρωσαν στη Φιλοσοφική Σχολή της Αθήνας, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές της τάξης του 2024 συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές εκδρομές και επιτόπια μαθήματα σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία όλης της χώρας, καθώς και στην εκπαιδευτική αρχαιολογική ανασκαφή του Ε.Κ.Π.Α. στο Πλάσι Μαραθώνος.

Σημειώνεται ότι το BAAG είναι το πρώτο ξενόγλωσσο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών πλήρους φοίτησης που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2019, και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, μετά από πολύχρονες συντονισμένες προσπάθειες της Φιλοσοφικής Σχολής και των Πρυτανικών Αρχών του Ε.Κ.Π.Α.

Την τελετή χαιρέτισαν ο Πρύτανης του Ε.Κ.Π.Α. Καθηγητής κ. Γεράσιμος Σιάσος, η Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας Καθηγήτρια κ. Σοφία Παπαϊωάννου, ο Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής Καθηγητής κ. Δημήτριος Δρόσος, ο Διευθυντής του Προγράμματος Καθηγητής κ. Δημήτριος Πλάντζος και η τέως ακαδημαϊκή Διευθύντρια του Προγράμματος Ομότιμη Καθηγήτρια κ. Ελένη Καραμολέγκου. Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία και του μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης του Ε.Κ.Π.Α. Καθηγητή κ. Αχιλλέα Χαλδαιάκη.

Τα πλήρη κείμενα των χαιρετισμών στα αγγλικά μπορείτε να τα βρείτε εδώ.