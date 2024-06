Λογοτεχνικές συναντήσεις στην «καρδιά» της Αθήνας με δύο καταξιωμένους, ξένους συγγραφείς

Όσοι απολαμβάνουμε να δραπετεύουμε μέσα από λογοτεχνικές αράδες, συντροφιά με φανταστικούς -ή και όχι- ήρωες, γνωρίζουμε καλά πως ένα καλογραμμένο βιβλίο δεν είναι μόνο αστείρευτη πηγή έμπνευσης, φαντασίας και γνώσης, αλλά είναι μία ανεκτίμητη παρέα. Κάθε σελίδα μας οδηγεί σε νέους κόσμους, εξάπτει τη φαντασία μας, ενώ οι λέξεις μας αγγίζουν βαθιά, μερικές φορές τόσο που νομίζουμε πως γράφτηκαν ειδικά για εμάς. Ακριβώς για αυτό, όταν έχουμε την ευκαιρία να συναντήσουμε τον άνθρωπο που μας «ταξίδεψε» με το βιβλίο του, δεν γίνεται να τη χάσουμε με τίποτα. Διότι, γνωρίζοντας το πρόσωπό πίσω από τις λέξεις, συνδεόμαστε ακόμη περισσότερο με ένα έργο, έχουμε τη δυνατότητα να μοιραστούμε σκέψεις και συναισθήματα με τον άνθρωπο που τα δημιούργησε.

Συνεπώς, δεν μας προκαλεί έκπληξη που τα Public Συντάγματος γίνονται κάθε μήνα το απόλυτο place to be για… αθεράπευτους βιβλιόφιλους, καθώς τους δίνει την ευκαιρία να συνομιλήσουν με σπουδαίους συγγραφείς, λογοτέχνες με φανατικούς αναγνώστες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάλιστα, οι δύο πιο πρόσφατες εκδηλώσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τον Μάιο, συγκέντρωσαν συνολικά περισσότερα από 800 άτομα. Ποιοι λογοτέχνες προκάλεσαν αυτή την ανέλπιστη κοσμοσυρροή; Ο συγγραφέας των best seller μυστηρίου Sebastian Fitzek και ο κορυφαίος ομιλητής-συγγραφέας Robin Sharma, ο οποίος έχει αλλάξει τις αντιλήψεις και τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Ο Sebastian Fitzek και το νέο του βιβλίο προσγειώθηκαν στο κέντρο της πόλης

Γρήγορος ρυθμός, αγωνία, απροσδόκητες ανατροπές είναι τα στοιχεία που συνθέτουν και «δένουν» τον μυστηριώδη κόσμο του καταξιωμένου, Γερμανού συγγραφέα Sebastian Fitzek, ο οποίος έχει μπει στις καρδιές των αναγνωστών με τα βιβλία «Επιβάτης 23» και «Το Δέμα», τα οποία διβάζονται με κομμένη την ανάσα, για αυτό παρέμειναν στη λίστα με τα best sellers για πάνω από 50 εβδομάδες! Τα Public μαζί με τις Εκδόσεις Διόπτρα, λοιπόν, έφεραν τον Fitzek στην Ελλάδα, ώστε να συστήσει στο κοινό το νέο του βιβλίο με τίτλο «Η θέση 7Α».

Κάπως έτσι, στις 20 Μάϊου ο συγγραφέας βρέθηκε στο Public του Συντάγματος όπου συνομίλησε με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια Μαρία Ακριβού. Στην εκδήλωση υπήρχε διαδοχική διερμηνεία από τον συγγραφέα και μεταφραστή Βαγγέλη Γιαννίση.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Sebastian Fitzek αντάλλαξε απόψεις με το κοινό, υπέγραψε τα βιβλία του και φωτογραφήθηκε με τους παρευρισκόμενους. Η προσέλευση του κόσμου ήταν τεράστια με περισσότερα από 450 άτομα να παρακολουθούν με ενθουσιασμό τον συγγραφέα.

Ο Robin Sharma έφυγε από την Ελλάδα όμως άφησε πίσω το νέο του βιβλίο

«Τα μυστικά του μοναχού που πούλησε τη Ferrari του», «Ηγέτης δίχως τίτλο», «Ποιος θα κλάψει όταν πεθάνεις;» είναι μόνο τρία από τα ευπώλητα βιβλία που χάρισαν στον Καναδό Robin Sharma μία παγκόσμια αναγνώριση, ενώ τον καθιέρωσαν ως έναν από τους πιο πολυδιαβασμένους εν ζωή συγγραφείς. Φέτος, συγκεκριμένα στις 24 Μαΐου, ο σπουδαίος ομιλητής και συγγραφέας βρέθηκε για δεύτερη φορά στην Ελλάδα, έπειτα από το μεγαλειώδες event αυτοβελτίωσης που πραγματοποίησε τον Ιανουάριο που μας πέρασε στο Κλειστό του Παλαιού Φαλήρου.

Ο Robin Sharma έκανε μία στάση στον 5ο όροφο του Public Συντάγματος για να συναντήσει τους εκατοντάδες αναγνώστες του, οι οποίοι περιμέναν με ανυπομονησία να μιλήσει και να υπογράψει αντίτυπα του νέου του βιβλίου «Ο πλούτος που δεν αγοράζεται με χρήμα», το οποίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Διόπτρα. Το βιβλίο είναι βασισμένο στο μαθησιακό μοντέλο του Sharam που αφορά στις 8 Μορφες Πλούτου, ενώ μας υπόσχεται μία ομορφότερη ζωή απαλλαγμένη από αέναο κυνήγι της υλικής αφθονίας.

Sebastian Fitzek ή Robin Sharma λοιπόν; Μυστήριο ή αυτοβελτίωση; Σε όποιο βιβλίο και αν αποφασίσουμε να επενδύσουμε τον ελεύθερο χρόνο μας, είτε στο «Η θέση 7Α», είτε στο «Ο πλούτος που δεν αγοράζεται με χρήμα», το σίγουρο είναι πως θα έχουμε κάνει μία εξαιρετική επιλογή, την οποία δεν θα θέλουμε να αφήσουμε από τα χέρια μας.