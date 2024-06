Συναγερμός σήμανε στο Παρίσι καθώς ένας 26χρονος Ρωσοουκρανός υπέστη σοβαρά τραύματα όταν εξερράγησαν εκρηκτικά που είχε στην κατοχή του, σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείο στα βόρεια της γαλλικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με μία πηγή της γαλλικής αντιτρομοκρατικής εισαγγελίας (PNAT), η αστυνομία συνέλαβε τον 26χρονο, ο οποίος το βράδυ της Δευτέρας «υπέστη σοβαρά εγκαύματα μετά από έκρηξη».

Μια αρχική έρευνα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του οδήγησε στην ανακάλυψη «προϊόντων και υλικών που προορίζονται για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών», ανέφερε η πηγή.

Βρέθηκαν επίσης όπλα και πλαστά διαβατήρια, σύμφωνα με δημοσιεύματα των γαλλικών μέσων ενημέρωσης.

French police arrest Russian-Ukrainian man on bomb-making charges: A man is under investigation after being badly burned in an explosion in his hotel room near Paris. https://t.co/wn1kowPbNq pic.twitter.com/hD3KDxrWix

— Global Voters (@global_voters) June 5, 2024