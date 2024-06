Αποσύρθηκε από το Ρολάν Γκαρός λόγω τραυματισμού ο Τζόκοβιτς (pic)

Την απόσυρσή του από το Ρολάν Γκαρός ανακοίνωσε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, με τον Κάσπερ Ρουντ να προκρίνεται στα ημιτελικά του γαλλικού Οπεν άνευ αγώνα.

Ο Σέρβος στο χθεσινό παιχνίδι με τον Φρανσίσκο Τσερούντολο τραυματίστηκε στο δεξί του γόνατο, γεγονός που δεν του επιτρέπει να αγωνιστεί στα προημιτελικά του Ρολάν Γκαρός. «Δεν ξέρω αν θα παίξω στον προημιτελικό. Θα περιμένουμε να δούμε», ανέφερε χθες στις δηλώσεις του, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με τον Φρανσίσκο Τσερούντολο.

Σήμερα, μετά από συζητήσεις που είχε με την ομάδα του, αποφάσισε να αποσυρθεί από το Ρολάν Γκαρός, με τον Κάσπερ Ρουντ να παίρνει την πρόκριση στα ημιτελικά του Γαλλικού Οπεν, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Αλεξάντερ Ζβέρεφ – Αλεξ Ντε Μινόρ.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο παιχνίδι με τον Φρανσίσκο Τσερούντολο αγωνιζόταν από τα μέσα του δεύτερου σετ με πρόβλημα στο γόνατο, αλλά δεν πτοήθηκε και μια επική ανατροπή κατάφερε να προκριθεί στα προημιτελικά του Ρολάν Γκαρός.

Ο τραυματισμός όμως δεν του επιτρέπει να συνεχίσει το ταξίδι του στη φετινή διοργάνωση.

Djokovic has withdrawn from Roland-Garros due to a right knee injury.

Wishing Novak a speedy recovery 🧡 pic.twitter.com/Ilb6HynTzw

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2024