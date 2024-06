Σπουδαία ανατροπή με… ένα πόδι από τον Τζόκοβιτς και πρόκριση στα προημιτελικά (3-2, vids)

Τι και εάν έπαιζε με πρόβλημα στο γόνατο από την αρχή του δεύτερου σετ; Τι και εάν βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο όταν ο Φρανσίσκο Τσερούντολο προηγήθηκε με 2-1 σετ και 4-2 games; Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν πτοήθηκε και με επική ανατροπή έφερε τούμπα το παιχνίδι και με 3-2 σετ (6-1, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3) προκρίθηκε στα προημιτελικά του Ρολάν Γκαρός.

Δεύτερη σερί ανατροπή από 1-2 για τον Νόβακ Τζόκοβιτς, που είχε νικήσει με τον ίδιο τρόπο και τον Λορέντσο Μουσέτι στον προηγούμενο γύρο. Αυτή μάλιστα είναι η 370η νίκη και 59ο προημιτελικός σε Grand Slams διοργανώσεις για τον κορυφαίο τενίστα στον κόσμο.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Νόβακ Τζόκοβιτς είχε δώσει μάχη 4.5 ωρών με τον Ιταλό, ενώ σήμερα χρειάστηκε 4:39 λεπτά για να κάμψει την αντίσταση του Αργεντινού τενίστα.

Στο σημερινό παιχνίδι ο Νόβακ Τζόκοβιτς ξεκίνησε δυνατά και με δύο μπρέικ στο 4ο και στο 6ο γκέιμ βρέθηκε στο 5-1, ενώ λίγο αργότερα έκανε το 6-1 και το 1-0 στα σετ.

Στο δεύτερο σετ ο Σέρβος αντιμετώπισε πρόβλημα στο γόνατο και χρειάστηκε τη βοήθεια του γιατρού. Παρόλα αυτά έμεινε στο σετ μέχρι το 5-6, όταν ο Τσερούντολο πίεσε και κατάφερε να του «σπάσει» το σερβίς και να κάνει το 7-5 και το 1-1 στα σετ.

Το πρόβλημα που αντιμετώπιζε στο γόνατο ο Τζόκοβιτς δεν του επέτρεπε να κινηθεί στο κορτ όπως θα ήθελε, με τον Αργεντινό τενίστα να κάνει γρήγορα μπρέικ στην αρχή του τρίτου σετ και να προηγείται με 3-0. Στη συνέχεια έφτασε στο 5-3 και με 6-3 έκανε το 2-1.

Earning an applause from Novak 👍 #RolandGarros pic.twitter.com/AZR6bEtMGv

Ιδια εικόνα και στην αρχή του τέταρτου σετ, με τον Τσερούντολο να κάνει μπρέικ στο 5ο γκέιμ και να προηγείται με 3-2, ενώ λίγο αργότερα έφτασε στο 4-2 και δύο γκέιμ μακριά από τη μεγάλη νίκη. Ο Τζόκοβιτς, όμως, δεν τα παράτησε. Μείωσε σε 3-4 και στη συνέχεια μάλιστα έκανε μπρέικ για το 4-4. Οι δύο τενίστες πήγαιναν χέρι-χέρι μέχρι το 6-5, όταν ο Νόβακ έκανε νέο μπρέικ για το 7-5 και το 2-2 στα σετ.

Ο Τζόκοβιτς, ο οποίος από τα μέσα του τέταρτου σετ άρχισε να κινείται καλύτερα στο κορτ, μπήκε δυνατά στο πέμπτο σετ και προηγήθηκε με 2-0. Όμως, ο Τσερούντολο πήρε πίσω το μπρέικ και μείωσε σε 2-1, ενώ στη συνέχεια ισοφάρισε σε 2-2. Οι δύο τενίστες κράτησαν τα σερβίς τους μέχρι το 4-3, όταν ο Νόβακ έκανε μπρέικ για το 5-3, με τον Σέρβο να φτάνει με… μαθηματική ακρίβεια στο 6-3 και στην τεράστια ανατροπή που του έδωσε την πρόκριση για τα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Τέιλορ Φριτζ – Κάσπερ Ρουντ.

The marathon man does it again 🙌#RolandGarros pic.twitter.com/XPrtehuI3C

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2024