Η τραγική καταστροφή του υποβρυχίου οχήματος Titan της OceanGate πριν από ένα χρόνο προκάλεσε παύση στις καταδύσεις περιήγησης του ναυαγίου του Τιτανικού, αλλά ένας δισεκατομμυριούχος από το Οχάιο είναι έτοιμος να προσπαθήσει ξανά.

Ο μεγιστάνας ακινήτων και ατρόμητος εξερευνητής Λάρι Κόνορ σχεδιάζει να βουτήξει 12.500 πόδια στο ναυάγιο του διασημότερου κρουαζιερόπλοιου στον κόσμο για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στις αποστολές βαθέων υδάτων μετά την καταστροφή της OceanGate.

Ο 74χρονος επικοινώνησε με τον συνιδρυτή της Triton Submarines, Πάτρικ Λάχεϊ, λίγο μετά την καταστροφή του Titan τον περασμένο Ιούνιο για να δει αν θα μπορούσε να κατασκευάσει ένα υποβρύχιο ικανό να φτάσει στο ναυάγιο με ασφάλεια και επανειλημμένα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. (Ο Λάχεϊ δικαίως προέβλεψε πέρυσι ότι η τραγωδία του OceanGate θα ενθάρρυνε περισσότερες επενδύσεις σε υποβρύχια βαθέων ωκεανών.)

Το όχημα που προέκυψε, το οποίο ο Κόνορ βάφτισε The Explorer—Return to the Titanic, παίρνει σχεδιαστικά στοιχεία από τον Triton 4000/2 Abyssal Explorer. Αυτό το σκάφος μήκους περίπου 5 μέτρων διαθέτει μια υδροδυναμική σιλουέτα, ένα ακρυλικό κύτος και πτυσσόμενα πτερύγια 3 μέτρων, που του επιτρέπουν να φτάσει σε βάθη 4.000 μέτρων ποδιών, λέει η Triton. «Το ταξίδι διαρκεί λιγότερο από δύο ώρες, πολύ πιο γρήγορα από ό,τι ήταν δυνατό πριν», προσθέτει η εταιρεία.

Πρωτοποριακό ακρυλικό κύτος

Το νέο σκάφος του Κόνορ, που θα πρέπει να σχεδιαστεί μέχρι το καλοκαίρι του 2026, φέρεται να είναι το πρώτο υποβρύχιο σκάφος με ακρυλικό κύτος που θα φτάσει σε τέτοια βάθη. Το σκάφος, που αναμένεται να κοστίσει εκατομμύρια, θα εξοπλιστεί με φώτα και κάμερες για κινηματογράφηση σε κοντινή απόσταση και επιστημονική παρατήρηση. Επιπλέον, η τεράστια ακρυλική σφαίρα θα δώσει στους δύο επιβαίνοντες μια ανεμπόδιστη θέα του υποβρύχιου κόσμου 360 μοιρών. «Ειλικρινά, η τεχνολογία δεν υπήρχε ούτε πριν από έξι ή οκτώ χρόνια», είπε ο Κόνορ σε συνέντευξή τστην New York Times. «Μόνο με τις πρόσφατες εξελίξεις τα τελευταία πέντε χρόνια θα μπορούσατε να το φτιάξετε».

Ο Κόνορ και ο Λάχεϊ θα εξερευνήσουν την τοποθεσία του ναυαγίου, η οποία βρίσκεται στον Ατλαντικό Ωκεανό περίπου 400 μίλια από το Newfoundland του Καναδά. «Το δικό μας δεν είναι απλώς ένα ταξίδι στον Τιτανικό, είναι μια ερευνητική αποστολή», πρόσθεσε ο Κόνορ. «Ο άλλος σκοπός είναι να δείξουμε στους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο ότι μπορείτε να φτιάξετε ένα επαναστατικό, πρώτο στο είδος του υποβρύχιο και να το βουτήξετε με ασφάλεια και επιτυχία σε μεγάλα βάθη».

Χωρίς πιστοποίηση δεν θα γίνει κατάδυση

Η έκρηξη του Titan δημιούργησε παγκόσμια φρενίτιδα στα μέσα ενημέρωσης που μπορεί να ενστάλαξε τον φόβο της κατάδυσης σε βαθέα ύδατα. «Ανησυχώ που οι άνθρωποι συνδέουν τα υποβρύχια κατάδυσης, ειδικά τα νέα ή διαφορετικά υποβρύχια, με κίνδυνο ή τραγωδία», εξήγησε ο Κόνορ. Τα πέντε μέλη του Titan πιθανότατα σκοτώθηκαν ακαριαία στις 18 Ιουνίου σε βάθος περίπου 3.500 μέτρων (11.482 πόδια). Η τραγωδία δημιούργησε ευρύτερα ερωτήματα σχετικά με τον πειραματικό σχεδιασμό του υποβρύχιου. Το Titan ήταν επίσης το μόνο από τα 10 περίπου υποβρύχια βαθιάς κατάδυσης που δεν ήταν πιστοποιημένα από επίσημους φορείς της βιομηχανίας, όπως το Αμερικανικό Γραφείο Ναυτιλίας ή το DNV.

Αντίθετα, το Abyssal Explorer είναι εμπορικά πιστοποιημένο για καταδύσεις πάνω από 13.000 πόδια. Ο Κόνορ είπε επίσης ότι θα ξεκινούσε το προτεινόμενο ταξίδι μόνο εάν το υποβρύχιο του είναι πλήρως πιστοποιημένο από ναυτιλιακό οργανισμό. «Αν δεν μπορούμε να το κάνουμε, με ασφάλεια και επιτυχία, απλά δεν πρόκειται να το κάνουμε», κατέληξε. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την προγραμματισμένη αποστολή, αλλά ο Κόνοραναμένει ότι το The Explorer—Return to the Titanic θα χρειαστεί δυόμισι έως τρία χρόνια για να κατασκευαστεί.

Πηγή: ΟΤ