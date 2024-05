Ιδιωτικό αεροσκάφος Boeing 757 (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Ricardo Arduengo), που ανήκει στον αμερικανό πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, χτύπησε με το φτερό άλλο ιδιωτικό αεροσκάφος το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή (13η Μαΐου), καθώς τροχοδρομούσε μετά την προσγείωσή του στο διεθνές αεροδρόμιο του δυτικού Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα (νοτιοανατολικά), δήλωσε χθες Τρίτη πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Reuters ενήμερη σχετικά.

Trump’s plane clips another jet’s wings after late-night landing at PBIA; FAA investigates https://t.co/i98YQBqZ8Y

— The Palm Beach Post (@pbpost) May 15, 2024