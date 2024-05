Απέφυγε να μιλήσει για την Ρεάλ ο Εμπαπέ (vid)

Ο Κιλιάν Εμπαπέ αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης του γαλλικού πρωταθλήματος για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά και κλήθηκε να μιλήσει κατά την παραλαβή του βραβείου του, επιβεβαιώνοντας την αποχώρησή του από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Αργότερα, στην μεικτή ζώνη, ρωτήθηκε για την μετακίνησή του στην Ρεάλ Μαδρίτης, χωρίς ωστόσο να την σχολιάσει. Πάντως, αυτή θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, καθώς υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, με την ανακοίνωση της να αναμένεται μετά τον τελικό του Champions League, την 1η Ιουνίου.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ευχαριστώ την ομάδα, τον προπονητή, το σταφ, τους γιατρούς, όλους τους ανθρώπους του συλλόγου, τον πρόεδρο, τους μετόχους και τον Εμίρη του Κατάρ που ήρθε να με πάρει όταν ήμουν 18. Πλέον γυρίζω σελίδα στη ζωή μου και είμαι πολύ ενθουσιασμένος για αυτά που έρχονται, αλλά είναι ένα διαφορετικό κεφάλαιο. Σας ευχαριστώ όλους, θα μου λείψετε. Θέλω να ευχαριστήσω και την οικογένειά μου, που ήταν μαζί μου στις καλές και τις κακές στιγμές»

Σε ερώτηση σχετικά με την μετακίνησή του στην Ρεάλ: «Δεν είναι αυτό το θέμα απόψε. Το μόνο που πρέπει να ξέρετε τώρα είναι πως αποχωρώ από την Παρί. Για όλα τα υπόλοιπα, υπάρχει χρόνος να τα μάθετε».

🚨🎙️ Kylian Mbappé: “When will you announce your new club? In life you have to take everything at its time, what I know is that I am leaving PSG, the rest will be known”

pic.twitter.com/GiMDlZMjNa

— KMZ (@KM10Zone) May 13, 2024