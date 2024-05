Ο Αντσελότι το έκανε πάλι: Κάπνισε πούρο στην παρέλαση της Ρεάλ Μαδρίτης

Η Ρεάλ Μαδρίτης κατέκτησε το 36ο πρωτάθλημα της ιστορίας της πριν καν να έρθει το φινάλε του πρωταθλήματος και μια εβδομάδα αργότερα το γιόρτασε μαζί με τους φιλάθλους της σε φιέστα που διεξήχθη στην πόλη, όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Οι μερένγκες έκαναν παρέλαση με το πούλμαν στους δρόμους της Μαδρίτης όπως συνηθίζουν και ο Κάρλο Αντσελότι, όπως και πριν από δύο χρόνια, κάπνισε το πούρο του και πόζαρε στην κάμερα.

Μάλιστα για να βγει η συγκεκριμένη φωτογραφία τον βοήθησε ο γιος του, Ντάβιντε Αντσελότι, ο οποίος φαίνεται ότι δεν συνδράμει μόνο με συμβουλές σε θέματα τακτικής.

The behind the scenes of Ancelotti’s iconic picture. pic.twitter.com/H96k48nJt0

— TC (@totalcristiano) May 12, 2024