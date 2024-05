Ανέβηκε στην Bundesliga η Σαν Πάουλι του Σάλιακα μετά από 13 χρόνια (pic+vid)

Στην Bundesliga μετά από 13 ολόκληρα χρόνια η Σαν Πάουλι! Η ομάδα του Μανώλη Σάλιακα επικράτησε με 3-1 της υποβιβασμένης Όσναμπρικ και εξασφάλισε την επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου.

Πλέον η ομάδα του Αμβούργου στοχεύει και στο πρωτάθλημα αφού βρίσκεται στο +1 από την Χόλσταϊν Κίελ.

Ο Μανώλης Σάλιακας στη φετινή σεζόν είχε 34 συμμετοχές, σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, έχοντας 2 γκολ και 2 ασίστ στο ενεργητικό του σε 2.822 λεπτά. Συνολικά στην καριέρα του έχει 338 συμμετοχές, με 32 γκολ και 25 ασίστ σε 25.274 λεπτά.

Παράλληλα, η Φορτούνα Ντίσελντορφ του Χρήστου Τζόλη κλείδωσε τη συμμετοχή της στα μπαράζ ανόδου, κόντρα στην ομάδα που θα τερματίσει στη 16η θέση της Bundesliga.

St. Pauli have been promoted back to the Bundesliga for the first time since 2011 after beating VfL Osnabruck 3-1 at Millerntor Stadion.

🎥 @SebSB

pic.twitter.com/uy1eXLFuwu

