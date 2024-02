Τελικά ο Πύργος του Άιφελ από 700.000 σπίρτα μπήκε στο Ρεκόρ Γκίνες

Και αφού τον απέρριψαν, τελικά το μετάνιωσαν.

Ο Γάλλος, Richard Plaud, είχε κατασκευάσει ένα μοντέλο του Πύργου του Άιφελ χρησιμοποιώντας πάνω από 700.000 σπίρτα, αλλά δήλωσε ότι τον απέρριψαν από το Guiness World Records επειδή η δημιουργία του έπρεπε να κατασκευαστεί από σπίρτα που είναι διαθέσιμα στο κοινό για αγορά και δεν έχουν εύφλεκτες κόκκινες άκρες και δεν πρέπει «να είναι κομμένα, αποσυναρμολογημένα ή παραμορφωμένα σε σημείο που να μην αναγνωρίζονται πλέον» ως σπίρτα.

Ο Plaud δήλωσε σε γαλλικό μέσο ενημέρωσης ότι ξεκίνησε την κατασκευή του με σπίρτα που αγόρασε στο εμπόριο, αλλά κουράστηκε να πρέπει να κόβει μία προς μία τις κόκκινες άκρες τους και κατέληξε να επικοινωνήσει με τον κύριο γάλλο κατασκευαστή για να του παραδώσουν μονάχα τις ξύλινες ράβδους σε κιβώτια των 15 κιλών.

Λέει ότι δεν γνώριζε ότι αυτό θα τον απέκλειε από το να σπάσει το ρεκόρ.

Ο 47χρονος Plaud δήλωσε ότι ξόδεψε οκτώ χρόνια και 4.200 ώρες για να συγκεντρώσει 706.900 σπίρτα για να κατασκευάσει την ψηλότερη κατασκευή από σπίρτα στον κόσμο, η οποία μετρήθηκε στα 7,19 μέτρα.

Αφού ολοκλήρωσε το έργο του στις 27 Δεκεμβρίου, είπε ότι υπέβαλε αίτηση στο Guiness World Records μόνο και μόνο για να απορριφθεί χωρίς καν να εξεταστεί.

Reversal: Guinness gives record to French man who made Eiffel Tower from matchsticks https://t.co/uxacLPtmeb pic.twitter.com/Qw4CAYt6MA

— WCMU News (@WCMUNews) February 9, 2024