Ρεκόρ Γκίνες: Μπήκε στο βιβλίο για την κατασκευή της πιο μακριάς περούκας στον κόσμο

Στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες κατάφερε να μπει η Νιγηριανή κατασκευαστής περουκών, Χέλεν Γουίλιαμς, καθώς δημιούργησε τη μακρύτερη χειροποίητη περούκα στον κόσμο, με μήκος που ξεπερνάει τα 350 μέτρα.

Η Χέλεν ξόδεψε 11 ημέρες και πάνω από δύο εκατομμύρια νάιρα (2.031 λίρες, 2.493 δολάρια) για να φτιάξει την περούκα, η οποία φτάνει σε μήκος τα 351,28 μέτρα.

Αφού κατασκεύασε το υπόστρωμα με δίχτυ για το καπέλο της περούκας και μαύρο ύφασμα που ήταν προσαρτημένο σε ένα κράνος ποδηλάτου, ολοκλήρωσε το κομμάτι των μαλλιών χρησιμοποιώντας 1.000 δεσμίδες μαλλιών, 12 κουτιά σπρέι μαλλιών, 35 σωληνάρια κόλλας μαλλιών και 6.250 τσιμπιδάκια μαλλιών.

«Το να βρω τα υλικά για να φτιάξω τη μακρύτερη περούκα δεν ήταν εύκολη υπόθεση», είπε η Χέλεν μιλώντας στη σελίδα των ρεκόρ Γκίνες και προσέθεσε πως «η εμπειρία μου ως κατασκευαστής περουκών βοήθησε πολύ».

Η Χέλεν εργάζεται ως επαγγελματίας κατασκευαστής περουκών εδώ και οκτώ χρόνια, δημιουργώντας από 50 έως 300 περούκες την εβδομάδα. «Έχω εκπαιδεύσει εκατοντάδες μαθητές και έχω φτιάξει χιλιάδες περούκες», αποκάλυψε.

Ωστόσο, παρά τη μεγάλη εμπειρία της, η δημιουργία της περούκας που έσπασε το ρεκόρ δεν ήταν ένα εύκολο κατόρθωμα.

Helen Williams from Lagos, Nigeria has achieved a new record for the longest handmade wig which stretches an incredible 351.28 metres (1,152 ft 5 in) 👏 pic.twitter.com/gwGdqjF8Wp

— Guinness World Records (@GWR) November 14, 2023