Ισλανδία: Πόλος έλξης τουριστών λόγω… εκρήξεων ηφαιστείων

Ένας ιδιόμορφος οικονομικός κύκλος αναπτύσσεται γύρω από ένα από τα πιο καταστροφικά φυσικά φαινόμενα: Τις εκρήξεις ηφαιστείων.

Οι πρόσφατες ηφαιστειακές εκρήξεις στην Ισλανδία προσέλκυσαν ανθρώπους από πολλά μέρη της Γης που ήθελαν να παρακολουθήσουν από κοντά το εντυπωσιακό θέαμα. Μάλιστα, όπως σημειώνει το Reuters, το βορειοευρωπαϊκό νησιωτικό κράτος προσελκύει ετησίως χιλιάδες ανθρώπους που αναζητούν τέτοιου είδους συγκινήσεις και σε άλλα μέρη: Στο Μεξικό, τη Γουατεμάλα, τη Σικελία, την Ινδονησία και τη Νέα Ζηλανδία.

Η μείωση της ηφαιστειακής δραστηριότητας στο νησί τις τελευταίες ημέρες διέλυσε τις ανησυχίες για επανάληψη του ταξιδιωτικού χάους που προκλήθηκε από την τέφρα της μεγάλης έκρηξης του ηφαιστείου Eyjafjallajökull του νησιού το 2010.

Αλλά, όπως επισημαίνει το Reuters, για τα τοπικά τουριστικά γραφεία που σχεδίαζαν να μεταφέρουν τουρίστες στην περιοχή, πρόκειται για μια χαμένη ευκαιρία. Και αυτό γιατί πρόσφατες εκρήξεις – όπως αυτή του ηφαιστείου Fagradalsfjall το 2021 στη νοτιοδυτική Ισλανδία – έχουν προσελκύσει χιλιάδες επισκέπτες.

Η Troll Expeditions – η οποία προσφέρει εκδρομές στις παγωμένες σπηλιές της Ισλανδίας, στους παγετώνες, στις γεωθερμικές πισίνες, καθώς και μια σειρά από εκδρομές στα ηφαίστεια – ανέφερε ότι οι κρατήσεις τουριστών στην Ισλανδία μειώθηκαν πριν από την έκρηξη του Γκρίνταβικ λόγω των σεισμών που προηγήθηκαν. Αλλά η ίδια η έκρηξη επανέφερε γρήγορα το ενδιαφέρον.

«Οι άνθρωποι είναι πολύ ενθουσιασμένοι και θέλουν να δουν το ηφαίστειο. Δυστυχώς, η έκρηξη έχει σταματήσει προς το παρόν», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας στο διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο, σημειώνοντας ότι ήταν η τέταρτη έκρηξη στην περιοχή τα τελευταία τρία χρόνια.

«Οι άλλες εκρήξεις ήταν εξαιρετικές για τον τουρισμό, ήταν οι λεγόμενες “τουριστικές εκρήξεις”, όπου μπορείτε να φτάσετε αρκετά κοντά στον κρατήρα και να παρακολουθήσετε τη ροή της λάβας».

Μάλιστα ο πρώην πρόεδρος της Ισλανδίας, Olafur Ragnar Grímsson, ενθαρρύνει ήδη τους επισκέπτες να ετοιμαστούν για τον Ιανουάριο.

«Οι προβλέψεις λένε ότι σε δύο εβδομάδες η έκρηξη μπορεί να ξεκινήσει και πάλι! Κλείστε την πτήση σας τώρα για να μπορέσετε να δείτε τη Γη να δημιουργείται!», ανέφερε σε ανάρτησή του στις 23 Δεκεμβρίου στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Now the predictions are that in two weeks the eruption might start again! Book your flight now so you can witness the Earth being created!😊 pic.twitter.com/SztnvfgXIA

— Ólafur Ragnar Grímsson (@ORGrimsson) December 23, 2023