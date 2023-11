Η Ισλανδία προετοιμάζεται για ηφαιστειακή έκρηξη

Η αντίστροφη μέτρηση για την έκρηξη του ηφαιστείου Fagradalsfjall στη χερσόνησο Reykjanes της Ισλανδίας έχει ξεκινήσει εκτιμούν οι επιστήμονες ενώ εκατοντάδες σεισμοί καταγράφονται τις τελευταίες ώρες. Από τα μεσάνυχτα έως νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας η ισλανδική μετεωρολογική υπηρεσία έχει μετρήσει περίπου 900 σεισμούς μεταξύ των περιοχών Sundhnúkur και Grindavík, στη νοτιοδυτική Ισλανδία. Το μάγμα έχει ήδη αρχίσει να συσσωρεύεται με ταχείς ρυθμούς κάτω από το έδαφος και εκτείνεται μέχρι τη θάλασσα.

Παρόλο που το μέγεθος και η ένταση της δραστηριότητας μειώθηκε, το γραφείο μετεωρολογίας δήλωσε ότι η αξιολόγηση του ηφαιστειακού κινδύνου παρέμεινε αμετάβλητη, με τη χώρα να βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Τεράστιες ουρές, μήκους αρκετών χιλιομέτρων, σχηματίστηκαν στην πόλη Grindavík καθώς οι ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών επιστρέφουν για λίγο στα σπίτια τους για να παραλάβουν είδη πρώτης ανάγκης και προσωπικά αντικείμενα.

Η πόλη των σχεδόν 4.000 κατοίκων έχει ήδη υποστεί εκτεταμένες ζημιές, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων ρωγμών που έχουν σχηματιστεί στο έδαφος.

Σε ομιλία της στο ισλανδικό κοινοβούλιο, η πρωθυπουργός, Katrín Jakobsdóttir, δήλωσε ότι η εκκένωση της πόλης έγινε «με γνώμονα την ασφάλεια των κατοίκων» και εξέφρασε τη συμπάθειά της σε όσους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Εκπρόσωπος του γραφείου Μετεωρολογίας δήλωσε ότι όλα τα συστήματα παρακολούθησης εστιάζουν «σε πραγματικό χρόνο», ειδικά κοντά στο Grindavík, «για τυχόν ενδείξεις ξαφνικής αλλαγής».

Μετά από 800 χρόνια που το ηφαίστειο ήταν ανενεργό, έδωσε για πρώτη φορά δραστηριότητα το 2021. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισλανδίας μετρώντας το μέγεθος της υπόγειας διείσδυσης μάγματος και του ρυθμού με τον οποίο κινείται, ανακοίνωσε ότι υπάρχει «σημαντικός κίνδυνος» έκρηξης από το ηφαίστειο.

JUST IN – Video shows massive crack emanating steam in the center of Grindavik town of Iceland as the Island nation braces for a potential volcanic eruption! pic.twitter.com/7PCO2gqzf3

— 𝘿𝙤𝙣 𝙋𝙪𝙧𝙨𝙚𝙧 (@DonGP4037) November 13, 2023