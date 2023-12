Οι φωτογραφίες της Ντέμι Μουρ που ανησύχησαν τους θαυμαστές της – «Που είναι ο Μπρους Γουίλις;»

Με την Ντέμι Μουρ να έχει μετακομίσει δίπλα ακριβώς στο σπίτι του Μπρους Γουίλις, οι θαυμαστές του αναρωτιούνται γιατί έλειπε ο διάσημος ηθοποιός από τις τελευταίες φωτογραφίες που ανέβασε με τις κόρες τους.

Με την Ντέμι Μουρ να ζει πλέον μόνιμα ακριβώς δίπλα στον Μπρους Γουίλις, οι θαυμαστές του αναρωτήθηκαν που ήταν ο λαμπερός ηθοποιός από τις τελευταίες φωτογραφίες που ανέβασε με τις κόρες τους.

Ο Μπρους Γουίλις, που παλεύει με τη μετωποκροταφική άνοια, έχει δίπλα του τόσο τη σύζυγό του, Έμα Χέμινγκ, όσο και την πρώην του, Ντέμι Μουρ με τις κόρες του, που θέλουν να περνούν χρόνο μαζί του, μιας και πρόσφατο δημοσίευμα της Marca, άφησε να εννοηθεί ότι μάλλον υπάρχει ο φόβος, πως πλησιάζει το τέλος του.

Όμως ο μεγάλος σταρ του Χόλιγουντ, έλειπε από το γιορτινό τραπέζι της πρώην συζύγου του και των παιδιών τους. Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η ηθοποιός στα social media με τις κόρες τους, όλοι πρόσεξαν την απουσία του και οι ερωτήσεις άρχισαν να πέφτουν «βροχή».

Η ηθοποιός ανάρτησε στο Instagram, στιγμιότυπα από τα Χριστούγεννα με τις κόρες της και μερικούς φίλους, γράφοντας στην ανάρτησή της Χριστούγεννα στα ροζ. Ντυμένοι όλοι στα ροζ, πόζαραν στον φακό και η Ντέμι Μουρ ανέβασε τις εικόνες στο προφίλ της.

Λίγοι όμως ασχολήθηκαν με την Ντέμι Μουρ. Οι περισσότεροι ρωτούσαν «πού είναι ο Μπρους», εκφράζοντας την ανησυχία τους για τον σταρ του «Die Hard».

Μπορεί να μην έχει παρουσιάσει κάποια βελτίωση, αλλά ο Μπρους Γουίλις έχει δίπλα του την οικογένειά του, κάθε στιγμή. Η Ντέμι Μουρ έχει αποφασίσει να μετακομίσει κοντά στον πρώην σύζυγο και πατέρα των παιδιών της, κάτι που πλέον τα διεθνή πρακτορεία βρίσκουν ανησυχητικό.

Η ηθοποιός μετακόμισε, σύμφωνα με τη Marca, ακριβώς δίπλα στο σπίτι του Μπρους Γουίλις με την Έμα Χέμινγκ. Η ιστοσελίδα επισημαίνει ότι επικρατεί αναστάτωση με την απόφαση της Ντέμι Μουρ να μένει μόνιμα δίπλα του και όπως γράφει το δημοσίευμα «διεθνή πρακτορεία ισχυρίζονται ότι αυτό συνέβη ξαφνικά για να κάνει τις τελευταίες στιγμές του πρώην συζύγου της σε αυτή τη γη όσο το δυνατόν πιο ομαλές».

Αναφέρουν επίσης ότι η Ντέμι Μουρ «έχει αποφασίσει να είναι δίπλα στον μεγάλο έρωτα της ζωής της της μέχρι το τέλος της ζωής του».

Καμία πρόοδο δεν έχει σημειώσει η κατάσταση της υγείας του Μπρους Γουίλις και η οικογένειά του δεν ξέρει πόσος χρόνος του απομένει, όπως μεταφέρει το US Weekly.

Πηγή από το περιβάλλον της οικογένειας, είπε στο περιοδικό, ότι η σύζυγός του, Έμα Χέμινγκ, η πρώην γυναίκα του Ντέμι Μουρ και τα παιδιά που έχει αποκτήσει ο ηθοποιός μαζί τους, δεν λείπουν λεπτό από το πλευρό του.

«Ο Μπρους έχει καλές και κακές μέρες, αλλά τους τελευταίους δύο μήνες, οι κακές μέρες είναι πολύ περισσότερες από τις καλές. Αυτή η εξέλιξη έφερε όλη την οικογένεια ακόμα πιο κοντά. Κανείς δεν ξέρει πόσος χρόνος έχει απομείνει στον Μπρους, οπότε απολαμβάνουν κάθε στιγμή που έχουν μαζί του» ανέφερε χαρακτηριστικά στο περιοδικό.

Μια δεύτερη πηγή δήλωσε ότι ολόκληρη η οικογένεια ζει ουσιαστικά κάτω από μία στέγη. «Είναι εκεί όλη την ώρα. Από τη στιγμή που διαγνώστηκε με μετωποκροταφική άνοια, όλοι μαζεύτηκαν για να κρατήσει στη μνήμη του την οικογένεια και είναι εκεί για να του θυμίζουν συνεχώς, ότι τον αγαπούν. Τα πάντα περιστρέφονται γύρω του. Δέχεται φροντίδα όλο το 24ωρο και μαζί του είναι πάντα ένα μέλος της οικογένειας» είπε.

Τον Φεβρουάριο, οπότε και έγινε γνωστή η διάγνωσή του με FTD (μετωποκροταφική άνοια) κυκλοφόρησαν περισσότερες λεπτομέρειες για το προσδόκιμο ζωής που δίνεται κατά μέσο όρο σε όσους νοσούν από το συγκεκριμένο είδος άνοιας.

Στην περίπτωση του Μπρους Γουίλις αυτό ορίζεται σύμφωνα με το Alzheimer’s Society, στα 6 με 8 χρόνια, ωστόσο, κάνεις δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα τι συμβαίνει στον κάθε ασθενή, αφού κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή.

Πρόσφατα, η μία από τις κόρες του Μπρους Γουίλις και της Ντέμι Μουρ έδειξε στο Instagram για πρώτη φορά, πώς είναι ο ηθοποιός σήμερα, εν μέσω της δύσκολης «μάχης» του με την μετωποκροταφική άνοια, από την οποία και πάσχει.

Στο κλιπ η Σκάουτ Λαρού Γουίλις, κάθεται δίπλα από τον πατέρα της, του δίνει το χέρι της και εκείνος της δίνει το δικό του. Ο Μπρους Γουίλις φορά ένα μάλλινο σκουφί και ζεστά ρούχα.

Στο επόμενο story της, η Σκάουτ Λαρού Γουίλις ποζάρει σε selfie φωτογραφία, με το χέρι του πατέρα της στο πρόσωπό της.

Τον Φεβρουάριο, η άλλη κόρη του Ράμερ ανακοίνωσε ότι ο Μπρους Γουίλις διαγνώστηκε με μετωποκροταφική άνοια (FTD).

Έκτοτε, ο ίδιος έχει αποσυρθεί από τα «φώτα» της δημοσιότητας, ενώ και οι δημόσιες εμφανίσεις του είναι λιγοστές. Η πιο πρόσφατη, ήταν πριν από μερικές ημέρες στο Λος Άντζελες.

Στο στιγμιότυπο που κυκλοφόρησε στα social media, ο 68χρονος βρίσκεται στη θέση του συνοδηγού ενός μαύρου τζιπ, φορά μαύρο φούτερ και κουκούλα στο κεφάλι και κοιτάζει ανήσυχος έξω από το παράθυρό του.

Πρόκειται για σπάνια εμφάνιση του Χολιγουντιανού σταρ, ύστερα από την ανακοίνωση της οικογένειάς του, τον Μάρτιο, ότι έχει διαγνωστεί με μετωποκροταφική άνοια, μια ασυνήθιστη μορφή άνοιας που προκαλεί επιδείνωση της συμπεριφοράς, της προσωπικότητας και της γλώσσας.

Bruce Willis, 68, makes rare appearance after it was revealed he is losing his ‘joie de vivre’ and ‘language skills’ amid dementia battle https://t.co/ZWwID4AHBJ

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 20, 2023