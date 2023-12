Αυτοκτόνησε η ηθοποιός που κατηγόρησε για σεξουαλική επίθεση τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ

Μετά την καταγγελία σε βάρος του ηθοποιού Ζεράρ Ντεπαρντιέ για σεξουαλική επίθεση, η Γαλλίδα ηθοποιός Emmanuelle Debever έβαλε τέλος στη ζωή της.

Η Γαλλίδα ηθοποιός Emmanuelle Debever είχε παίξει τη Louison στην ταινία Danton στο πλευρό του Ζεράρ Ντεπαρντιέ.

Μετά από ένα πολλά υποσχόμενο ξεκίνημα στην καριέρα της με τη συμμετοχή της στην ταινία του 1982, η Emmanuelle Debever έφυγε αργότερα από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η ηθοποιός, σύμφωνα με τη Libaration που μεταφέρει η Mirror, η Γαλλίδα ηθοποιός πέθανε στα 60 της χρόνια.

Ήταν τον Ιούνιο του 2019 που η Γαλλίδα ηθοποιός κατηγόρησε για σεξουαλική επίθεση τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ, ανεβάζοντας στο facebook μια φωτογραφία τους από τα γυρίσματα του Danton.

Tragic… French actress Emmanuelle Debever, who accused co-star Gérard Depardieu of sexual assault, has died after throwing herself into the Seine from a bridge in the 7th arrondissement. https://t.co/qevu7h3TSw

