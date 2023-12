Βρετανία: Σάλος με σεκιούριτι έξω από McDonald’s που σφουγγάριζε ρίχνοντας νερό σε σημείο που καθόταν άστεγος

Σάλο έχουν προκαλέσει στη Βρετανία πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνουν έναν σεκιούριτι να σφουγγαρίζει το πεζοδρόμιο όπου καθόταν ένας άστεγος. Το βίντεο τραβήχτηκε στην οδό Victoria Street στο Λονδίνο το βράδυ του Σαββάτου – και δείχνει τον άνδρα να προσπαθεί να μετακινήσει τον υπνόσακο και το πάπλωμά του μακριά από το νερό που έρρεε από κάτω.

Τον άκουσαν να λέει «αφήστε με ήσυχο» καθώς τα πράγματά του πετάγονταν έξω. Ένας σεκιούριτι ασφαλείας προσπάθησε να σταματήσει κάποιον που τραβούσε βίντεο ενώ αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν την κατάσταση ως «εξωφρενική».

Hi @McDonaldsUK . Do you think it is acceptable for your staff to soak the sleeping bags of homeless people in the middle of winter (or any other time of the year)? Disgusting behaviour. He wasn’t even outside your premises. @crisis_uk @Shelter #McDonalds #homelessness #london pic.twitter.com/HX8dFPbpV7

Ο άστεγος άνδρας είχε καθίσει έξω από ένα υποκατάστημα τράπεζας Nationwide – δίπλα στο McDonald’s όπου εργάζονταν οι σεκιούριτι.

Ο Damon Evans, ο οποίος δημοσίευσε το βίντεο στο Twitter, έκανε tag τα McDonald’s και ρώτησε: «Πιστεύετε ότι είναι αποδεκτό για το προσωπικό σας να μουλιάζει τους υπνόσακους των αστέγων μέσα στο χειμώνα (ή οποιαδήποτε άλλη εποχή του χρόνου); Αηδιαστική συμπεριφορά. Δεν ήταν καν έξω από τις εγκαταστάσεις σας».

Η McDonald’s UK απάντησε δηλώνοντας: «Σας ευχαριστούμε που μας το αναφέρατε. Δεν πρόκειται για κάποιον από τους υπαλλήλους μας, αλλά για έναν τρίτο σεκιούριτι».

Ζήτησαν επίσης περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό, ώστε να τεθεί επειγόντως το θέμα στον εργοδότη του σεκιούριτι, πρόσθεσε η εταιρεία.

We are unable to respond to the original post – Thank you for bringing this to our attention. It is not one of our employees but a third party security guard – please could you ask the person who shared this to DM us with more information including time and location so that we…

— McDonald’s UK (@McDonaldsUK) December 10, 2023